ТОП-8 интересных фактов из автомобильной истории

Автомобили - невероятно интересная тема, в которой скрывается огромное количество увлекательных и малоизвестных фактов.

Факты, о которых знают не все знатоки автоистории Скриншот видео

Автомобили - невероятно интересная тема, в которой скрывается огромное количество увлекательных и малоизвестных фактов. Подборку подготовил Автоцентр.

1. Илон Маск - не основатель Tesla

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Илон у всех уверенно ассоциируется с компанией Tesla, но основал ее другой инженер и бизнесмен - Мартин Эберхард. А Маск пришел в компанию, когда ей был уже год.

2. Первый автоштраф за превышение выписали за скорость в 13 км в час.

В 1896 году ограничения скорости были очень жесткими - 3 км в час. Поэтому превышение до 13 было очень серьезным. Полицейскому тоже пришлось разогнаться до такой скорости, правда, на велосипеде.

3. Для выпуска Bentley Mulsanne приходится забивать 18 коров

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Именно столько коров нужно для оббивки салона шикарного авто.

4. Первое радио в авто установила Motorola еще в 1930-м году

Ехать на авто под музыку стоило немалых денег - до 6-й части стоимости самого авто. И установило первое радио именно компания, которая через десятилетия прославится своими мобильными телефонами.

5. 3/4 всех выпущенных Rolls–Royce все еще эксплуатируют

В мире. когда автомобили в развитых странах меняются достаточно регулярно, поверить в такую эффективность сложно, но статистика именно такова - большая часть Rolls–Royce, выпущенных с начала основания компании не только на ходу, но еще и в достаточно активном пользовании.

6. Зеркало заднего вида - аксесуар для автоспорта

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Гонки сильно развили автопромышленность. И не только, как реклама, но и в большой части, как двигатель к усовершенствованию конструкции авто. И некоторые изменения перетекли в гражданские авто. Появилось нововведение в 1911 году, а до этого гонщикам приходилось пользоваться карманными зеркалами.

7. В начале 20-го века электрокаров было больше, чем авто на бензине

В 1900 году 40% авто были на паровом двигателе, 38% на электричестве и только 22 - на бензине. В бензин не верили, а электричество оставалось новинкой, за которым видели будущее. Все поменял, как считается, Генри Форд со своими массовыми авто на бензине, но, как показывает практика, будущее все равно скорее всего за электричеством.

8. Большую часть своей жизни автомобили просто стоят

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В принципе, это логично - мы же не ездим всю свою жизнь. Но конкретные цифры поражают - автомобили простаивают буквально 95% времени.

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