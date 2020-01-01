Харьковский тракторный завод серьезно модернизировали: видео

Продукция крупнейшего тракторного завода в Украине вышла на новый уровень.

На заводе планируют и дальше развивать производство Скриншот/Facebook

Украинские производители продолжают развиваться, чтобы соответствовать новым стандартам качества и оставаться конкурентоспособными. Так, недавно, на Харьковском тракторном заводе провели масштабную модернизацию.

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Ролик, на котором демонстрируют обновленную «начинку» ХТЗ недавно появился на официальном канале завода на YouTube. Так, на заводе был создан полностью новый участок для механической обработки деталей с инновационным оборудованием из Германии и Японии.

Помимо этого, на ХТЗ теперь также есть новый цех по литью деталей, в котором, благодаря новым технологиям, смогли увеличить точность литья при меньших затратах на оборудование и материалы.

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В то же время на заводе не планируют останавливаться на достигнутом. Уже в скором времени руководство хочет модернизировать производственные цеха путем доработки инженерных сооружений и закупки нового оборудования.

Ранее мы писали об уникальном тракторе, выпушенном на ХТЗ, который ничуть не уступает по параметрам зарубежным аналогам.

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