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Появились фото роскошной реставрации старого 26-летнего "Гелика"

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Несмотря на возраст авто и то, что его характеристики не сильно впечатляют, “Гелик“ продают за внушительные 90 тысяч долларов.

В США продают очень интересный тюнингованный Mercedes-Benz 250 GD 1992 года. Несмотря на возраст авто и то, что его характеристики не сильно впечатляют, “Гелик“ продают за внушительные 90 тысяч долларов.

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Проектом тюнинга занималась компания Expedition Motor Company. Авто доработали новой диодной оптикой, установили кенгурин, лебедку, провели защиту днища.

Кроме этого, появились дуги безопасности и новенькая мягкая крыша. Лобовое стекло теперь откидывается по направлению движения.

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Салон эффектно обили кожей коричневого цвета, пол - деревянный. Двигатель оставили родной на 2,5 литра, мощностью в 84 л.с., что кажется странным решением - такому авто пригодился бы более мощный мотор. 

Ранее сообщалось, что автомобилист переделал Porsche Cayenne в кроссовер Ferrari.

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Теги: интересные автомобили, тюнинг, Гелик, Гелендваген
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гость  (аноним)  24.12.2018, 12:34
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