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Немецкие мастера превратили Volkswagen T6 в очень стильный заниженный пикап

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Заниженный пикап выглядит одновременно странно и достаточно стильно.
Transporter занизили и поставили на 21-дюймовые колеса
Transporter занизили и поставили на 21-дюймовые колеса
tuningblog.eu

Микроавтобусы Volkswagen Transporter тюнингуют достаточно часто и нередко - достаточно удачно. Но этот тюнинг вызывает вопросы. 

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Авторы проекта - Tuningblog.eu. Авто сделали на базе 4-дверного пикапа Volkswagen T6.

Transporter занизили и поставили на 21-дюймовые колеса. Крышу также немного опустили. Ручек на дверях нет, тормоза выкрасили в желтый цвет. Кроме этого, видоизменен капот.

Заниженный пикап выглядит одновременно странно и достаточно стильно.

Ранее сообщалось, сколько автомобилей Ferrari зарегистрировано в Украине.

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Теги: интересные авто, тюнинг, пикап, Volkswagen T6
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    14.01.2019, 19:02
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