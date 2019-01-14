Немецкие мастера превратили Volkswagen T6 в очень стильный заниженный пикап

Заниженный пикап выглядит одновременно странно и достаточно стильно.

Микроавтобусы Volkswagen Transporter тюнингуют достаточно часто и нередко - достаточно удачно. Но этот тюнинг вызывает вопросы.

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Авторы проекта - Tuningblog.eu. Авто сделали на базе 4-дверного пикапа Volkswagen T6.

Transporter занизили и поставили на 21-дюймовые колеса. Крышу также немного опустили. Ручек на дверях нет, тормоза выкрасили в желтый цвет. Кроме этого, видоизменен капот.

Заниженный пикап выглядит одновременно странно и достаточно стильно.

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