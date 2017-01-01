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"Вазборгини": ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini

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Необычный внешний вид белого "суперкара" объясняется тем, что собрали его на базе ВАЗ-2108.
"Вазборгини": ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini
© CarsWeek.ru
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"Вазборгини": ВАЗ-2108 тюнинговали под очень странный Lamborghini
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В Сети появились фотографии очень необычного купе Lamborghini. Фотографии опубликовал CarsWeek.ru.

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Необычный внешний вид белого “суперкара“ объясняется тем, что собрали его на базе ВАЗ-2108.

Любопытно было бы узнать, какие в итоге получились характеристики авто. Но, к сожалению, информации о подробностях тюнинга очень мало. Хотя, учитывая, что мотор у авто оставили родной, вряд ли разгон до 100 этого “суперкара“ впечатлит.

Ранее сообщалось, что украинцы сделали крутой спорткар из старенького Москвича.

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Теги: ВАЗ, Lamborghini, необычный тюнинг
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