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В Одессе засветился очень агрессивный Гелендваген Brabus

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Какой двигатель у авто - неизвестно, но в Брабус предлагали несколько степеней тюнинга и могли поднять мощность восьмерки до 700 и даже 850 л. с.
У автомобиля подвеска с портальными мостами и внушительным клиренсом в 450 мм
У автомобиля подвеска с портальными мостами и внушительным клиренсом в 450 мм
topgir.com.ua

Роскошные и очень дорогие внедорожники Mercedes G-Class с тюнингом Brabus видят в Украине достаточно часто. Один из таких автомобилей засняли в Одесском аэропорту. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Именно этот Гелендавген Брабус интересен тем, что это экстремальный G-Class 4×4². У автомобиля подвеска с портальными мостами и внушительным клиренсом в 450 мм. Так что любое внедорожье ему не страшно.

Какой двигатель у авто - неизвестно, но в Брабус предлагали несколько степеней тюнинга и могли поднять мощность восьмерки до 700 и даже 850 л. с.

Ранее сообщалось, что новую красивую рекламу BMW 2 Series сняли в Киеве - видео.

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Теги: интересные авто, Гелендавген Брабус, тюнинг
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