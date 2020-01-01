Тюнинг Таврии своими руками: необходимые доработки

Благодаря простеньким доработкам, из Таврии можно сделать весьма комфортный автомобиль.

За годы своего существования Таврия смогла эволюционировать из “восьмерки для бедных“, до настоящего народного автомобиля. Особенно рукастым владельцам Таврии нравилось тюнинговать своих ласточек, ведь благодаря небольшим доработкам автомобиль становился удобным и почти неубиваемым.

Читай также: В сети показали уникальную “Таврию“ на гусеницах: видео

Возможностей для тюнинга “Таврии“ ЗАЗ-1102 существует великое множество. Чтобы не влезть в дебри сумасшедших раллийных проектов из Таврии, сегодня мы поговорим о необходимом тюнинге этого авто, который позволял ездить на ЗАЗ-1102 долго и счастливо.

Колеса

Авто 24

Читай также: В сети опубликовали фото неизвестной ранее Таврии: редкие кадры

80% внешности автомобиля – это его колеса. Руководствуясь этим принципом, водители Таврии стремятся найти замену оригинальным бездисковым колесам. Раз уж мы задели тему ходовой, то тут просто невозможно не сказать о таких минусах, как:

Невозможность балансировки колес без специального устройства

вибрации при торможении

слабые тормоза

очень скудный выбор легкосплавных дисков

Авто 24

Читай также: “Таврия“-самосвал: В Италии засняли странное украинское авто

Если говорить о том, как можно поставить на Таврию другие колеса и заодно исправить некоторые проблемы с ходовкой, то тут есть два варианта.

проставки

ступицы ВАЗ-2108

специальные диски

В первом случае нужно проточить родные ступицы “Таврии” после чего закрепить на них муфту-проставку с резьбовыми отверстиями. Так можно решить проблему с балансировкой колес.

В случае с установкой ступиц от ВАЗ, решается сразу несколько проблем. Помимо установки нормальных легкосплавных дисков у автомобиля спереди также появляются дисковые тормоза. Сзади остаются барабанные, но уже с более привычной ступицей.

Авто 24

В былые времена выпускались особые легкосплавные диски под разболтовку ЗАЗ-1102. Сейчас такие диски можно найти только б/у, да и всех проблем ходовой они не решают.

Авто 24

Двигатель

Авто 24

Читай также: Таврию превратили в купе с форсированным мотором

Как инжекторные, так и карбюраторные двигатели Таврии были надежными. Одним из самых долговечных считается 1,1-литровый мотор МеМЗ-245 (53 л.с., 80 Нм). Самым мощным двигателем, который ставили на Таврию был МеМЗ-307 (70 л.с., 101 Нм.). Как правило, родной мотор люди не дорабатывали, ведь он был надежен, а его мощности хватало. Те, кто хотел агрегат помощнее, устанавливал под капот движок от ВАЗ-2108.

Кузов

ЗАЗ-Автотехника

Больше всего людей интересует тюнинг Таврии пикап, хотя за годы эксплуатации этот автомобиль переделывали в самые разнообразные модификации. Также было немало заводских доработок Таврий как, к примеру, Таврия с кузовом Ландо, которые выпустили всего в двух экземплярах.

Минусом тюнинга Таврии своими руками может стать коррозия, которая попросту съесть кузов. Также при тюнинге стоит быть особо аккуратным с подбором запчастей. Чаще всего с надежностью автомобиля возникают вопросы именно из-за некачественных запчастей.

Завод Вепр

Вам также может быть интересно: