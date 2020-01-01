Тюнинг ВАЗ 2106 своими руками: на что обратить внимание

ВАЗ 2106 выпускался без изменений ровно 30 лет.

ВАЗ-2106 переделывали, в том числе, и для участия в соревнованиях depositphotos

ВАЗ 2106 или как его еще называют в народе – “Шестерка“, стал автомобилем, который пробыл на конвейере почти рекордное количество лет. Так, 2106 выпускали с 1976 по 2006, причем без особых конструктивных изменений.

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Понятное дело, уже на момент распада СССР автомобиль очень устарел морально и не соответствовал никаким критериям безопасности и технологичности. Причина, по которой этот автомобиль продавался столь долгое время – цена.

В то же время, когда вы в 90-х покупали автомобиль, который спроектировали в 1976, то желание довести такое авто до ума, было совершенно естественным. Недорогие запчасти и возможность круто доработать автомобиль сделали его очень популярным среди тюнеров.

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В основном, когда речь заходит о тюнинге ВАЗ 2106 своими руками, люди дорабатывали мелкие нюансы по технической части и обильно тюнинговали салон автомобиля. Было также направление и внешнего тюнинга ВАЗ 2106.

Внешний тюнинг ВАЗ 2106

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Как правило, во внешнем тюнинге этого автомобиля существует несколько основных направлений. Некоторые владельцы любят «классический» вид шестерки, поэтому они стараются сохранить этот автомобиль и дорабатывают его таким образом, чтобы он был словно только с конвейера. Для этого владельцы стараются по максимуму вернуть в автомобиль его родные детали.

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Вторым видом тюнинга является заточка внешности автомобиля под спорт, путем снятия бамперов, добавления спойлера, специальных колес и т.д. Чаще всего подобного рода доработки имеют чисто стилистический характер и никак не связаны с переделками автомобиля под капотом.

Kolesa

Третий вид внешнего тюнинга ВАЗ – это тюнинг с применением стеклопластиковых обвесов. Тут автомобиль могут превратить во что угодно, начиная от Ягуара, заканчивая безумными и аляпистыми проектами.

Car.ru

Тюнинг салона ВАЗ 2106

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Когда речь идет о салоне «Шестерки», то тут также все доработки можно разделить на несколько, так называемых уровней. Доработки первого уровня касаются небольших изменений в виде оплетки на руль, чехлов на сидения, установки подлокотника и т.д.

AvtoVX

Второй уровень уже предусматривал более затратные переделки, которые касаются салона. Сюда входят как готовые тюнинг комплекты на ВАЗ, которые меняют стиль салона автомобиля, так и полная перешивка салона, за счет чего старому советскому авто можно было придать опрятный вид.

Ladaautos

Третий уровень тюнинга салона ВАЗ 2106 предусматривал конструктивные доработки автомобиля. Из самых простых можно назвать замену торпеды на другую от более новых автомобилей ВАЗ. Если владелец подходил к переделке салона авто комплексно и у него был неограниченный запас денег, то в авто ставили продвинутую мультимедиа, полностью перешивали салон, а каркасные элементы создавали с нуля или брали от иномарок.

Авторевю

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