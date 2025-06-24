В Украине незаконно ограничивают водителей категории «С»: детали ситуации

В Украине сложилась сложная юридическая ситуация, которая значительно осложняет жизнь тысячам водителей с категорией «С».

В Украине сложилась сложная юридическая ситуация, которая значительно осложняет жизнь тысячам водителей с категорией «С». Несмотря на то, что международные нормы гарантируют право управления тяжёлыми грузовиками, на практике многие украинские водители лишены такой возможности из-за несоответствия национального законодательства международным стандартам.

В настоящее время в Украине действует постановление Кабинета Министров, которое ограничивает управление грузовиками водителями категории «С» транспортными средствами массой не более 7,5 тонн. Вместе с тем, Конвенция о дорожном движении, ратифицированная Украиной, таких ограничений не предусматривает, что создает правовой коллизии. Отсутствие гармонизации законодательства приводит к противоречиям и ограничивает права водителей.

Одним из примеров является случай водителя из Литинского района, который, имея права категории «С», столкнулся с запретом садиться за руль тяжёлого грузовика. Он обратился в Окружной административный суд Киева с иском против этого запрета. Его юрист требует от правительства внести изменения в постановление, чтобы привести его в соответствие с требованиями международной Конвенции.

Эксперты и адвокаты отмечают острый дефицит квалифицированных водителей грузовиков в Украине. Если проблему не решить в ближайшее время, логистическая система страны может столкнуться с серьёзными трудностями. Временное решение Кабмина, позволяющее водителям категории «В» управлять грузовиками массой до 7,5 тонн во время военного положения, не является полноценным выходом из ситуации.

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