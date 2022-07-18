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В РФ покупают новые Lada на "гробовые" за погибших солдат - видео
Россияне в очередной раз доказали, что между нашими народами огромная пропасть, которую вряд ли удастся когда-либо преодолеть. Достаточно показательным стал сюжет на одном из пропагандистских телеканалов, где сами россияне расписались в своей циничности и бесчеловечности.
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Журналисты снимали очередной пропагандистский ролик, который вышел на федеральном телеканале. Изначальная задумка была в том, чтобы показать, как горюют родители, сын которых погиб в так называемой в РФ "спецоперации". То, что получилось показать в итоге, просто не укладывается в голове...
Под конец сюжета родители убитого парня с неподдельной радостью рассказали, что благодаря смерти сына, им выплатили "гробовые" или же компенсацию за погибшего солдата и им удалось купить новую Lada (естественно без подушек, ABS, ESP и другой электроники).
На лица счастливых родителей, которые обменяли сына на новую Лада можно посмотреть в видео:
Напомним, что недавно мы рассказывали о трех самых интересных реактивных системах залпового огня, которые россияне "отдали" Украине.