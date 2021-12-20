В Украине начали массово утилизировать советские и российские авто

Если раньше на автомобиле ездили до последнего, а потом бросали его во дворе, то сегодня набирает популярность сдача авто на утилизацию.

В последнее время украинцы все чаще привозят свои старые машины, на которых уже невозможно ездить, на утилизацию. Так, с января по ноябрь 2021 года в Украине сняли с учета с последующей выбраковкой 15 056 автомобилей.

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Количество авто от физических и юридических лиц было практически одинаковым 54% против 46% соответственно. Средний возраст автомобилей, которые были отправлены под списание – 24,8 года.

В целом, в 2021 году на выбраковку отправили на 40% больше автомобилей, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что для подобного положения вещей есть сразу несколько причин:

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работа камер автофиксации нарушений и потенциальное возвращение техосмотра пугают многих водителей, которые не хотят попадать на огромные штрафы и оказаться в патовой ситуации;

старые российские и советские авто попросту нечем чинить, так как старые запасы запчастей заканчиваются, а новые везти просто неоткуда;

рост выбраковки авто также вырос за счет юридических лиц, которые решили провести массовые инвентаризации транспорта в этом году.

Учитывая, что в Украине постоянно растет количество новых авто, но существенного прироста машин на дорогах общего пользования нет, эксперты отмечают, что ежегодно из повседневной эксплуатации выбывает столько же автомобилей, сколько привозят новых, а это, в среднем, около 600 тысяч штук. Поэтому можно сделать вывод, что далеко не все списнные машины отправляют на выбраковку в Украине.

Институт исследований авторынка

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