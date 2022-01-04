Легенда Формулы-1 Льюис Хэмильтон, продал свой суперкар за 10 млн

Изначально, за эту Pagani Zonda гонщик отдал почти 2 млн евро

И это несмотря на то, что автомобиль был в ДТП / quattroruote.it

Далеко не все автомобили теряют в цене со временем. Так, машины, которые продают некоторые звезды, могут стоить в несколько раз дороже, своей первоначальной стоимости.

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Так случилось и с довольно редким суперкаром Pagani Zonda 760 LH, который до недавнего времени, принадлежал семикратному чемпиону Формулы-1 Льюису Хэмилтону.

По данным издания Quattroruote, автомобиль был продан за 10 млн евро.

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В свое время эту Pagani создавали по индивидуальному заказу гонщика на заводе итальянских спортивных автомобилей Pagani Automobili S.p.A. На момент покупки машины в 2015 году, Льюис отдал за суперкар 1,9 млн евро. Учитывая тотальную электрификацию, британец решил пересесть на электромобили и продать свою Pagani Zonda 760 LH.

Машина способна развивать скорость в 350 километров в час, а первую сотню она разменивает за 2,5 секунды. Примечательно, что довольно крупную сумму денег, гонщику дали за спорткар после ДТП, на котором он попал в аварию в 2015 году в Монте-Карло.

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