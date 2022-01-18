- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2021
Исполнительная служба нашла автомобиль благодаря неправильной парковке
Достаточно необычный инцидент произошел на днях в Киеве на улице Святослава Храброго. Тут неравнодушные граждане заметили автомобиль Hyundai, который перекрыл вход в детский садик. Недолго думая, люди позвонили в полицию и сообщили о нарушении.
Читайте также: Как установить помощника для парковки на любое авто: инструкция
После прибытия на место, полиция обнаружила указанный автомобиль, но собственника машины рядом не было. Проверка по базам показала, что это авто находится в розыске со стороны государственной исполнительной службы в городе Киеве, о чем уведомили соответствующих должностных лиц.
Вскоре к автомобилю вышел и 31-летний водитель, на которого патрульные выписали постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, которые создают помехи для дорожного движения) КУоАП.
Автомобиль был временно задержан и доставлен на штрафплощадку.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- В Киеве водители вырвали ограждение ради парковки на велодорожке: фото
- В центре Киева эвакуировали Ferrari за нарушение правил парковки: фото
- Водитель не нашел паркоместа и оставил авто прямо на перекрестке: видео