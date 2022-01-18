Исполнительная служба нашла автомобиль благодаря неправильной парковке

Некоторые водители даже не задумываются о том, что одна оплошность на дороге, может привести к куда более серьезным проблемам.

А все начиналось с неправильной парковки / Патрульная полиция

Достаточно необычный инцидент произошел на днях в Киеве на улице Святослава Храброго. Тут неравнодушные граждане заметили автомобиль Hyundai, который перекрыл вход в детский садик. Недолго думая, люди позвонили в полицию и сообщили о нарушении.

Читайте также: Как установить помощника для парковки на любое авто: инструкция

После прибытия на место, полиция обнаружила указанный автомобиль, но собственника машины рядом не было. Проверка по базам показала, что это авто находится в розыске со стороны государственной исполнительной службы в городе Киеве, о чем уведомили соответствующих должностных лиц.

Вскоре к автомобилю вышел и 31-летний водитель, на которого патрульные выписали постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил остановки, стоянки, которые создают помехи для дорожного движения) КУоАП.

Автомобиль был временно задержан и доставлен на штрафплощадку.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: