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В полиции рассказали, как устроены авто-фантомы изнутри: видео
Короткий обзор новых авто для фиксации скорости удалось заснять журналистам. Так, в полиции рассказали, что всего в автомобиле есть 4 камеры. Одна камера снимает салон автомобиля и фиксирует, чем занимаются сотрудники полиции в авто.
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Две камеры размещены спереди и сзади автомобиля и они отвечают за видеофиксацию нарушений на дороге. Главная камера-радар установлена в авто на торпедо (то есть автомобиль, вероятнее всего, может фиксировать нарушение скоростных ограничений только спереди). При этом машины полиции фиксируют скорость как тех кто едет с ними в одном направлении, так и машин на встречной полосе движения.
Вся информация с камеры передается на планшет, который запущен во время дежурства автомобиля. На экране отображается следующая информация:
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- номер авто
- дата и время
- координаты
- скорость полицейского авто
- ИНН (при фиксации нарушения)
- номера авто нарушителя (при фиксации нарушения)
- ограничения скорости (при фиксации нарушения)
- на сколько километров была превышена скорость (при фиксации нарушения)
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