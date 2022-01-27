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В полиции рассказали, как устроены авто-фантомы изнутри: видео

Автомобили имеют несколько радаров и специальный планшет, на который выводится информация о нарушителях.
 |  Автор: Максим Назарук
В полиции рассказали, как устроены авто-фантомы изнутри: видео
Вся информация с камеры-радара отображается на специальном планшете / МВД

Короткий обзор новых авто для фиксации скорости удалось заснять журналистам. Так, в полиции рассказали, что всего в автомобиле есть 4 камеры. Одна камера снимает салон автомобиля и фиксирует, чем занимаются сотрудники полиции в авто.

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Две камеры размещены спереди и сзади автомобиля и они отвечают за видеофиксацию нарушений на дороге. Главная камера-радар установлена в авто на торпедо (то есть автомобиль, вероятнее всего, может фиксировать нарушение скоростных ограничений только спереди). При этом машины полиции фиксируют скорость как тех кто едет с ними в одном направлении, так и машин на встречной полосе движения.

Вся информация с камеры передается на планшет, который запущен во время дежурства автомобиля. На экране отображается следующая информация:

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  • номер авто
  • дата и время
  • координаты
  • скорость полицейского авто
  • ИНН (при фиксации нарушения)
  • номера авто нарушителя (при фиксации нарушения)
  • ограничения скорости (при фиксации нарушения)
  • на сколько километров была превышена скорость (при фиксации нарушения) 

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