Украинцы не оплачивают штрафы с камер автофиксации: названа причина

На днях, чиновники подвели итоги работы камер автофиксации и они довольно неутешительные.

Камеры снизили аварийность только на тех участках дороги, где они установлены / скриншот

В 2021 году на украинских водителей было выписано 2 584 779 млн штрафов на общую сумму 1 029 217 060 гривен. Несмотря на огромные цифры, общие показатели безопасности на дороге не радуют.

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Соответствующая информация появилась на платформе Опендатабот.

В то же время, водители очень неохотно оплачивают штрафы за нарушение ПДД и из года в год количество неоплаченных штрафов растет. Так, согласно информации в Едином реестре должников, в 2021 году количество неоплаченных штрафов выросло на 19% и составляет 1 327 440 неоплаченных постановлений.

Отметим, что первые камеры заработали в Украине с 1 июня 2020 года и за первые полгода работы камер, автовладельцам выписали 1,2 млн штрафов. На момент же конца 2021 года в Украине работает 246 камер автофиксации скорости в 15 областях и 24 городах страны.

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