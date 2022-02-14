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Киевляне массово отказываются от общественного транспорта: причина
Согласно статистике, за последние 4 года, количество людей в общественном транспорте Киева упало в два раза. Среди основных причин, эксперты называют панику вокруг коронавируса, плохое состояние подвижного состава и высокие цены на проезд.
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Печальной статистикой поделилась "Европейская Правда".
На момент 2017 года, в наземном транспорте было перевезено 453 миллиона пассажиров, а в метро – 498 миллионов. В целом было перевезено 951 миллион пассажиров. На момент 2020 года наземным транспортом пользовалось 212 миллионов пассажиров, а метро – 319 миллионов.
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По итогу, общее количество пассажиров общественного транспорта в 2020 году составило 531 миллион. Соответствующими данными поделились в "Киевпастрансе" и "Киевском метрополитене".
В то же время, в Киеве постоянно растет количество автомобилей. Так, с 2015 по 2022 год количество машин в Киеве увеличилось с 695 тысяч автомобилей до 1,38 миллиона машин.
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