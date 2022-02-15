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Цена на топливо приблизилась к 40 грн/литр: расчет от Минэкономики
В Министерстве экономики опубликовали новый расчет средней цены на топливо, из-за чего максимальный ценник на бензин и дизель снова вырос.
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Согласно последним расчетам от Министерства экономики Украины, средняя стоимость бензина марки А-95 в Украине составляет 31,75 грн/литр, а дизтоплива – 29,07 грн/литр. Отталкиваясь от этих цен, автозаправочные станции могут устанавливать свои цены.
При этом, максимальная наценка от АЗС на "обычный" бензин А-95 не может превышать 5 грн/литр, а на "обычный" дизель - 7 грн/литр. Учитывая данную особенность, максимальная цена бензина в Украине составляет 36,75 грн/литр, а дизтоплива – 36,07 грн/литр.
Если сравнивать эти цены с предыдущими расчетами средней цены топлива, то стоимость бензина выросла на 0,91 грн/литр, а ДТ – на 0,77 грн/литр.
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