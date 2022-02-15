Украинцы купили подержанных авто на 4,3 млрд долларов

Количество автомобилей с пробегом, которые ежегодно привозят в Украину, продолжает расти.

В Украине достаточно популярны автомобили с пробегом. Так, от общего количества авто, которые ездят по украинским дорогам, автомобили с пробегом составляют примерно 80%. При этом, согласно статистике за 2021 год, количество автомобилей импортированных в Украину значительно выросло.

Читайте также: Нива из Cyberpunk: новую Dacia Bigster показали без камуфляжа

Согласно данным Института исследований авторынка, за 2021 год, в Украину привезли машин на 122 миллиарда гривен и это только согласно официальным данным от таможенной службы. При этом если учитывать, что владельцы часто занижают реальную стоимость автомобиля, то реальный объем рынка подержанных авто может быть на 20-40% больше официального.

Чаще всего поддержанные авто в Украину завозили в марте, мае и июне, а вот пик растаможки пришелся на октябрь, июль и ноябрь. Самые дорогие авто в Украине пригоняли из Великобритании. Стоимость этих авто была на уровне 2,93 миллиона гривен. Самыми же дешевыми машинами стали авто из Мексики, средняя цены которых была на уровне (189 тысяч гривен.

Если говорить о средней таможенной стоимости поддержанных авто из самых популярных стран, то она составила в 2021 году 204,4 тыс. грн для США, 122,4 тыс. грн для Польши и 75,6 тыс. грн для Германии.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: