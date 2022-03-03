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В Запорожье остановили движение через дамбу: что известно

Насколько перекрывают проезд через дамбу пока не сообщается
 |  Автор: Максим Назарук
В Запорожье остановили движение через дамбу: что известно
Проезд через дамбу закрыли начиная с сегодняшнего дня / depositphotos

 Сейчас во всех украинских городах, где есть мосты через Днепр, переправы взяты под усиленную охрану. Это же касается и Запорожья, где переезд с левого на правый берег Днепра реализован не просто через мост, а осуществляется поверх действующей ГЕС.

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Начиная с 3 марта 2022 года движение через плотину было полностью запрещено, о чем сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Чиновник отметил, что в ближайшее время городской транспорт из Днепровского района через Днепрогэс ходить в центр города не будет.

"Это вынужденные меры! Враг близко, и мы защищаемся”, – говорится в сообщении.

Городская власть также обратилась к жителям и призвала их лишний раз не выходить из дому и не пользоваться автомобилями без надобности.

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