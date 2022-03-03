Батальон ТРО Киева спас более 400 женщин и детей из-под обстрелов

Людей вывезли из разгромлённого города Ирпень Киевской области.

Ежедневно украинские военные из ВСУ и теробороны совершают десятки подвигов, которые касаются как действий на фронте, так и действий в тылу. Сегодня, 3 марта, бойцы из 206 батальона территориальной обороны Киева провели спасательную операцию в Ирпене.

Из разбомбленного города, удалось спасти около 400 женщин и детей. Бойцы вывели гражданских из разрушенной части города через упавший мост и доставили их в безопасное место.

Вместо того чтобы описывать все заслуги наших доблестных военных, лучше просто взгляните на то, как проходила эвакуация гражданского населения из Ирпеня:

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