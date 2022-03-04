Куда обращаться переселенцам во Львове и Перемышле: телефоны и адреса

Многие люди, которые успели выехать с восточной и центральной Украины сейчас просто не знают что им делать.

Сейчас эвакуационные поезда едут из центральных и восточных регионов страны / Укрзализныця

С начала войны России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, многие люди вынуждены были оставить свои дома и уехать на запад страны. О том, как сориентироваться, куда идти в Перемышле и Львове рассказывает Bigmir)Авто со ссылкой на УЗ.

Читайте также: Укрзализныця назначила 4 дополнительных поезда на Польшу: список

Поезда со всей Украины прибывают на 5 перрон вокзала Перемышля. Сразу после прохождения паспортного контроля, люди могут получить помощь от волонтеров и сотрудников польской железной дороги. Также эвакуированным украинцам выдают воду, еду и информацию о ближайших рейсах по стране.

Каждый день из Перемышля отправляются поезда на Варшаву, Краков, Катовице, Познань и другие населенные пункты. Также ежедневно в 21:30 отправляется поезд RegioJet в Прагу. Большинство этих поездов дополнительные и их нельзя найти в расписании или на табло на вокзале.

Чтобы не пропустить нужный трансфер пассажирам советуют максимально внимательно слушать объявления на вокзале. Оплачивать проезд в польских поездах пока не нужно, он бесплатный для всех граждан Украины.

Читайте также: Что делать с просроченными правами и техпаспортом в военное время

В случае, если украинец захочет дальше ехать в поезде Интерсити (IC), ему нужно заранее получить бесплатный билет с фиксацией места в кассе вокзала. Если же из Перемышля человек собирается ехать на обычном региональном поезде, то бесплатный билет ему выдаст кондуктор непосредственно в поезде. Граждане других стран, у которых нет украинского паспорта, обязаны купить полноценный билет на поезд в кассе местного вокзала.

Поезда сообщением Перемышль - Львов тоже принимают пассажиров, а проезд на таком поезде также является бесплатным. В Укрзализнице попросили пассажиров сохранять спокойствие, а также быть максимально вежливыми и помогать друг другу. Рейсы происходят регулярно, поэтому все желающие смогут добраться до пункта назначения.

Читайте также: Что должно быть в автомобильной аптечке в военное время

Отдельно в УЗ обратились к иностранцам, которых попросили искать безопасные эвакуационные коридоры. Также известно, что в Украине постоянно формируют группы граждан из других стран для их перевозки. В поездах дальнего и пригородного сообщения для иностранцев и вовсе формируются отдельные вагоны.

В Киеве, Львове и Ужгороде на вокзалах есть англоязычные волонтеры, которые готовы помочь со всей необходимой информацией. Иностранцев через пункты пропуска пропускают по упрощенной процедуре.

Пока переселенцы находятся во Львове, они могут получить помощь по следующим адресам.

Места расселения людей:

Франковский район

ул. Чупрынки 85

Лычаковский район

ул. Костя Левицкого 67

Галицкий район

ул. Шептицких 16 (дверь слева)

0930025171

ул. Ференца Листа - 1

Железнодорожный район

ул. Выговского 34

Сыховский район

ул. Красной калины 66

ул. Хоткевича 16.а

0676683398

КОЛЛЕГИУМ УКУ

ул. Козельницкая 2а (второй этаж, крыло слева)

Шевченковский район

ул. Липинского 11

ул. Ивана Величковского - 58

Горячая линия

+380322546079

+380684147963

+380971821860

+380973474459

Помещения для беженцев

ул. Городоцкая, 6Е,174

Координатор Оксана Сибидло

ул. Садовая-2а/1

Координатор Лавришко Евгений

Театр Леси Курбаса.

Ул. Курбаса -3

На территориях школ:

4 школа – ул. Кирилла и Мефодия 17а

школа на Масарика 43

Лицей Пулюя – ул. Ивана Пулюя - 16

Для решения транспортных вопросов

+380636633371

Для тех, кто хочет помочь:

+380322546079

+380962328193

Львовский городской центр социальных служб запустил круглосуточную линию психологической поддержки для всех, кто в ней нуждается.

Телефон:0800307305 (звонки со всех мобильных операторов в Украине - бесплатные)

Для перемещения по Львову:

В приложении Bolt появилась категория Support для передвижения по городу в случае экстренной нужды

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: