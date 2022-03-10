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Эвакуация в Украине: Что нужно знать

Сегодня украинское правительство проводит эвакуацию из нескольких десятков населенных пунктов по всей стране.
 |  Автор: Максим Назарук
Эвакуация в Украине: Что нужно знать
При эвакуации, граждане должны придерживаться четких правил / Telegram/Константин Усов

Как показывает опыт, для армии РФ не существует никаких "красных линий", поэтому ради спасения своей жизни и здоровья, люди вынуждены бежать из городов, которые находятся в эпицентре военного противостояния.

Украинцам стоит помнить и придерживаться некоторых правил во время эвакуации, чтобы все прошло максимально гладко. Об основных пунктах, про которые следует знать людям рассказали в Telegram пресс-службы Офиса президента Украины.

Украинцам, которые планируют эвакуироваться стоит помнить:

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  • эвакуацией занимаются военно-гражданские администрации, при содействии специалистов из Красного Креста, полиции, ГСЧС и местных органов власти;
  • ВСУ всегда сообщает о безопасности маршрута эвакуации, а также занимается обеспечением режима прекращения огня;
  • период эвакуации подразумевает прекращение огня по всему маршруту движения;
  • колонна с беженцами формируется заранее;
  • в колонне могут быть частные авто, которые должны четко придерживаться маршрута;
  • после прибытия в безопасные пункты эвакуации, беженцам выдают питание и воду;
  • население оповещается о проведении эвакуации из всех возможных источников (дополнительно сообщается: о начале эвакуации, пунктах сбора, масштабах движения и контактах штабов эвакуации);
  • в случае отсутствия в зоне эвакуации мобильной связи, информацию могут передавать через громкоговорители;
  • людям в укрытии стоит внимательно следить за сигналом "Внимание всем!";
  • в случае, если ко всем вышеперечисленным способам оповещения у вас нет доступа, то стоит обратиться на горячую линию полиции или теробороны.

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