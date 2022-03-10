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Эвакуация в Украине: Что нужно знать
Сегодня украинское правительство проводит эвакуацию из нескольких десятков населенных пунктов по всей стране.
Как показывает опыт, для армии РФ не существует никаких "красных линий", поэтому ради спасения своей жизни и здоровья, люди вынуждены бежать из городов, которые находятся в эпицентре военного противостояния.
Украинцам стоит помнить и придерживаться некоторых правил во время эвакуации, чтобы все прошло максимально гладко. Об основных пунктах, про которые следует знать людям рассказали в Telegram пресс-службы Офиса президента Украины.
Украинцам, которые планируют эвакуироваться стоит помнить:
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- эвакуацией занимаются военно-гражданские администрации, при содействии специалистов из Красного Креста, полиции, ГСЧС и местных органов власти;
- ВСУ всегда сообщает о безопасности маршрута эвакуации, а также занимается обеспечением режима прекращения огня;
- период эвакуации подразумевает прекращение огня по всему маршруту движения;
- колонна с беженцами формируется заранее;
- в колонне могут быть частные авто, которые должны четко придерживаться маршрута;
- после прибытия в безопасные пункты эвакуации, беженцам выдают питание и воду;
- население оповещается о проведении эвакуации из всех возможных источников (дополнительно сообщается: о начале эвакуации, пунктах сбора, масштабах движения и контактах штабов эвакуации);
- в случае отсутствия в зоне эвакуации мобильной связи, информацию могут передавать через громкоговорители;
- людям в укрытии стоит внимательно следить за сигналом "Внимание всем!";
- в случае, если ко всем вышеперечисленным способам оповещения у вас нет доступа, то стоит обратиться на горячую линию полиции или теробороны.
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