- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Во Львовской области количество блокпостов уменьшат в 5 раз
По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, с момента начала военных действий на территории Украины, в области было установлено 554 блокпоста. Большинство из них сделано самовольно и препятствуют нормальному движению по области.
Учитывая, что сейчас Львовская область находится в глубоком тылу, вопрос мобильности тут стоит на первом месте, ведь через Львовщину идут продукты, лекарства, вещи первой необходимости и амуниция для украинцев и военных в регионах, где проходят военные столкновения.
"Поэтому количество блокпостов уменьшат до 100, еще какое-то количество из них превратят в посты наблюдения", – отметил Максим Козицкий.
Систему блокпостов, которые оставят в области разрабатывали совместно со специалистами Академии сухопутных войск и военными экспертами. Дежурство на блокпостах ляжет на плечи Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и терробороны. Отметим, что по закону, только эти люди имеют право проверять документы, в отличие от различных добровольческих формирований и общин.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Самые опасные регионы Украины из которых стоит уехать: список
- Опубликованы альтернативные маршруты эвакуации - карта
- Как гражданским обезопасить себя во время проверок оккупантов