Во Львовской области количество блокпостов уменьшат в 5 раз

С момента объявления военного положения, в области успели обустроить около 500 блокпостов.

Уменьшать количество блокпостов нужно не только во Львовской области / EPA/UPG

По данным главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого, с момента начала военных действий на территории Украины, в области было установлено 554 блокпоста. Большинство из них сделано самовольно и препятствуют нормальному движению по области.

Учитывая, что сейчас Львовская область находится в глубоком тылу, вопрос мобильности тут стоит на первом месте, ведь через Львовщину идут продукты, лекарства, вещи первой необходимости и амуниция для украинцев и военных в регионах, где проходят военные столкновения.

"Поэтому количество блокпостов уменьшат до 100, еще какое-то количество из них превратят в посты наблюдения", – отметил Максим Козицкий.

Систему блокпостов, которые оставят в области разрабатывали совместно со специалистами Академии сухопутных войск и военными экспертами. Дежурство на блокпостах ляжет на плечи Нацполиции, СБУ, Нацгвардии и терробороны. Отметим, что по закону, только эти люди имеют право проверять документы, в отличие от различных добровольческих формирований и общин.

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