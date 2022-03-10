Самые опасные регионы Украины из которых стоит уехать: список

Сегодня, находится в некоторых регионах Украины очень опасно из-за активных боевых действий.

На сегодняшний день из центральных, северных и восточных регионов Украины люди эвакуируются на запад. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторых регионах ведутся активные боевые действия, из-за чего жизнь и здоровье мирного населения находятся под угрозой.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал самые опасные регионы Украины на данный момент, из которых жителям стоит уехать в ближайшее время. В первую очередь Арестович обратился к женщинам и детям, которым опасно оставаться в зоне проведения особо жестоких боев.

"Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего, если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города", - сказал Арестович.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: