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Опубликованы альтернативные маршруты эвакуации - карта
Сейчас большинство основных магистралей в направлении западной Украины очень перегружены. Из-за этого, обычные поездки длинной в пару часов растягивают на сутки, а то и несколько.
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Чтобы немного улучшить ситуацию, в Мининфраструктуры решили опубликовать карты альтернативных маршрутов для пассажирских перевозок, чтобы разгрузить основные магистрали страны. Самые большие проблемы сейчас наблюдаются с проездом грузового транспорта с гуманитарной помощью.
Данные грузы в прямом смысле слова жизненно необходимы городам, которые пострадали из-за войны РФ против Украины. Для разгрузки дорог и более оперативного движения грузовиков с гуманитркой, в Мининфраструктуры опубликовали альтернативные пути проезда из Киева, Полтавы, Николаева в западные регионы (и в обратном направлении).
При выборе маршрутов учитывали такие параметры:
- высокое качество дорожного покрытия;
- минимальное количество блокпостов;
- минимальный шанс возникновения пробок из-за грузового транспорта
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