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Опубликованы альтернативные маршруты эвакуации - карта

Список маршрутов опубликовали в Мининфраструктуры, чтобы немного разгрузить основные магистрали.
 |  Автор: Максим Назарук
Опубликованы альтернативные маршруты эвакуации - карта
Основные магистрали сейчас простаивают в многокилометровых пробках / EPA/UPG

Сейчас большинство основных магистралей в направлении западной Украины очень перегружены. Из-за этого, обычные поездки длинной в пару часов растягивают на сутки, а то и несколько.

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Чтобы немного улучшить ситуацию, в Мининфраструктуры решили опубликовать карты альтернативных маршрутов для пассажирских перевозок, чтобы разгрузить основные магистрали страны. Самые большие проблемы сейчас наблюдаются с проездом грузового транспорта с гуманитарной помощью. 

Данные грузы в прямом смысле слова жизненно необходимы городам, которые пострадали из-за войны РФ против Украины. Для разгрузки дорог и более оперативного движения грузовиков с гуманитркой, в Мининфраструктуры опубликовали альтернативные пути проезда из Киева, Полтавы, Николаева в западные регионы (и в обратном направлении).

При выборе маршрутов учитывали такие параметры:

  • высокое качество дорожного покрытия;
  • минимальное количество блокпостов;
  • минимальный шанс возникновения пробок из-за грузового транспорта

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