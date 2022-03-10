Опубликованы альтернативные маршруты эвакуации - карта

Список маршрутов опубликовали в Мининфраструктуры, чтобы немного разгрузить основные магистрали.

Сейчас большинство основных магистралей в направлении западной Украины очень перегружены. Из-за этого, обычные поездки длинной в пару часов растягивают на сутки, а то и несколько.

Читайте также: Массовая эвакуация на автомобиле - чего не стоит делать на дороге

Чтобы немного улучшить ситуацию, в Мининфраструктуры решили опубликовать карты альтернативных маршрутов для пассажирских перевозок, чтобы разгрузить основные магистрали страны. Самые большие проблемы сейчас наблюдаются с проездом грузового транспорта с гуманитарной помощью.

Данные грузы в прямом смысле слова жизненно необходимы городам, которые пострадали из-за войны РФ против Украины. Для разгрузки дорог и более оперативного движения грузовиков с гуманитркой, в Мининфраструктуры опубликовали альтернативные пути проезда из Киева, Полтавы, Николаева в западные регионы (и в обратном направлении).

При выборе маршрутов учитывали такие параметры:

высокое качество дорожного покрытия;

минимальное количество блокпостов;

минимальный шанс возникновения пробок из-за грузового транспорта

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: