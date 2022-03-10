Как гражданским обезопасить себя во время проверок оккупантов

Российские войска могут проводить проверки мирного населения на оккупированных территориях или же во время эвакуации.

В сегодняшних условиях гражданским следует быть особенно аккуратными. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, как украинцы могут себя обезопасить от российских захватчиков, которые временно оккупировали некоторые украинские населенные пункты.

Так, Арестович посоветовал удалять всю имеющуюся информацию о передвижении российских войск с телефонов, о чем рассказал во время телемарафона.

По словам Арестовича, это первоочередная задача людей на временно оккупированных территориях, так как оккупанты могут проверять телефоны и если найдут такую информацию, то у человека могут возникнуть серьезные проблемы.

В случае, если люди за линией фронта помогают ВСУ, передавая информацию об оккупантах, им стоит сразу же удалять все компрометирующие фото и видео с телефонов. Также рекомендуется подчистить сообщения, чтобы там не было никакой информации о передвижении российских войск.

Также в Офисе президента рекомендуют жителям Харькова, Донецкой и Луганской областей по возможности выехать из населенных пунктов.

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