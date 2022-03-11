Появилась карта заправок работающих в Киеве во время войны

Примерно половина АЗС в столице временно не доступны.

Согласно карте, в Киеве работает три крупных сети АЗС / скриншот

В последние несколько дней в Украине появился целый ряд онлайн-сервисов, которые призваны помочь украинцам. Так, на днях, в приложении "Киев Цифровой" добавили карту АЗС, которые работают в столице несмотря на военное положение.

Об этом рассказал замглавы КГГА Константин Усов на своем канале в Telegram.

Карту все пользователи приложения "Киев Цифровой" могут найти нажав на голубую букву "К" на главном экране. После этого появится контекстное меню, где в разделе "полезное" нужно выбрать пункт АЗС.

В зависимости от заправки, также можно узнать:

график работы

виды топлива

ограничения по количеству топлива

способы оплаты

Все желающие также могут найти карту по ссылке - https://cutt.ly/SAF7DFC.

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