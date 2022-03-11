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АвтоВАЗ полностью остановил сборку автомобилей в России

У крупнейшего российского производителя попросту закончились детали.
 |  Автор: Максим Назарук
АвтоВАЗ полностью остановил сборку автомобилей в России
На заводе остановку производства аргументировали нехваткой чипов / Wikipedia

Российский автопром продолжает медленно, но уверенно увядать. Так, на днях стало известно, что российский АвтоВАЗ полностью остановил производство на своих заводах, так как из-за санкций у компании нет доступа к расходным материалам и запчастям.

Соответствующими новостями поделилось издание Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

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Как известно, сейчас АвтоВАЗ является собственностью компании Renault. Завод в Тольятти напрямую зависит от завода в Румынии, откуда в РФ поставляли узлы и компоненты. По данным WSJ, около 20% самых разных деталей АвтоВАЗа ранее импортировались в Россию.

На предприятии пообещали, что заводы остановят до 11 марта, якобы из-за нехватки чипов. Как либо комментировать введенные против России санкции в компании отказались. Доля автомобилей Lada на российском рынке, на момент 2021 года составляла 21%.

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