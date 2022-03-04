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Porsche приостановит производство из-за нехватки украинских запчастей

Официально производитель данную ситуацию никак не комментирует.
 |  Автор: Максим Назарук
Porsche приостановит производство из-за нехватки украинских запчастей
Завод приостановил сборочную линию на неделю / depositphotos

За последние несколько дней автомобильный рынок столкнулся с серьезными проблемами, причем как в РФ, так и за рубежом. По имеющейся информации, компания Porsche вынуждена была остановить сборку двух своих моделей Macan и Panamera.

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На такие вынужденные меры пришлось пойти заводу в Лейпциге сообщает издание Bild, ссылаясь на свои источники в компании. По имеющейся информации конвейер был приостановлен вечером 2 марта и будет стоять до конца следующей недели. Причиной остановки стал дефицит электропроводки, которую раньше поставляли из Украины. 

По имеющейся информации дефицит украинских жгутов кабелей также испытывают на заводах Volkswagen в Дрездене и Цвиккау, которые занимаются производством автомобилей Volkswagen, Audi и Cupra нового поколения.

Отметим, что концерн Volkswagen сложившуюся ситуацию никак не комментирует.

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