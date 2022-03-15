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В Россию могут запретить экспорт автомобилей дороже 50 тыс. евро
Уже в ближайшее время ЕС может полностью запретить экспорт дорогих автомобилей в РФ. Соответствующую меру сдерживания России рассматривают в составе нового пакета санкций.
Речь идет о запрете экспорта в Россию машин, которые стоят больше 50 тысяч евро, сообщает Bloomberg.
По данным издания, запрет также коснется лодок, самолетов, кресельных подъемников и мотоциклов. Данный запрет будет включать в себя сразу несколько премиальных автомобильных брендов, среди которых Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche.
Отметим, что сейчас на российском автомобильном рынке ситуация патовая и в ближайшее время он вряд ли наладится, ведь с недавних пор даже чисто российские авто концерна АвтоВАЗ перестали собирать из-за нехватки иностранных запчастей.
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