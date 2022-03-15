Почта

В Европе запустили бесплатный транспорт для украинцев - где найти

Во многих европейских странах есть возможность бесплатного проезда на общественном транспорте.
 |  Автор: Максим Назарук
В Европе запустили бесплатный транспорт для украинцев - где найти
В некоторых странах, бесплатные билеты даже на скоростные поезда / EPA/UPG

Сегодня в Украине ежедневно отправляются десятки поездов с разных уголков страны. Проезд в транспорте, как правило, бесплатный. В то же время, часть стран ЕС также предоставляет украинцам право безоплатного проезда в общественном транспорте.

В то же время, стоит понимать, что в разных странах условия бесплатного проезда могут хоть и не значительно, но отличаться, передает издание Lowcost Avia.

Так, ранее о праве бесплатного проезда в общественном транспорте заявили в Словакии, Польше, Германии, Венгрии и Чехии. Помимо этих стран, право бесплатного проезда украинцам предоставляют:

  • Бельгия

Бесплатный проезд предоставляет бельгийская железная дорога SNCB. Для получения права на бесплатный проезд, необходимо предъявить билет “Helpukraine”, который можно получить на территории Германии, а также загранпаспорт Украины или ID-карту. Свободный проезд предоставляют в период действия билета “Helpukraine”.

Чтобы получить бесплатный билет на скоростные поезда TGV и Thalys нужно обращаться в международные кассы SNCB. Для пользования скоростным поездом Eurostar в Бельгии, нужно подойти в терминал Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

  • Австрия

Для бесплатного проезда в любом австрийском поезде, достаточно предъявить паспорт гражданина Украины.

  • Болгария

Каждый украинец имеет право бесплатного проезда на поездах болгарской железной дороги. Для этого нужно обратиться в кассу для покупки билета по желаемому маршруту, после чего, нужно предъявить документ удостоверяющий личность, по которому вы въезжали в Болгарию.

Детали: bdz.bg

  • Испания

Renfe and Renfe-SNCF обеспечивают свободное перемещение в и из Франции и Испании. Также бесплатный проезд предоставляется всем украинцам в пределах Испании после предоставления паспорта или ID-карты.

  • Великобритания

Eurostar предоставляет бесплатный проезд от любой остановки или станции Eurostar в Европе до станции London St Pancras International.

  • Дания

По стране украинцы могут бесплатно ездить на поездах DSB. Для бесплатного путешествия достаточно иметь документ, который подтверждает, что вы гражданин Украины (права, паспорт).

  • Италия

В Италии бесплатный проезд при предоставлении паспорта или ID-карты предоставляют на всех автобусах компании MarinoBus.

  • Нидерланды

Украинцы могут получить дневной билет на любой кассе билетов и обслуживания NS в случае если у человека есть билет на поезд в Германии, Бельгии, Франции или Австрии не старше 24 часов.

Дополнительную информацию о передвижении украинцев по Нидерландам можно получить на ресурсах IND и COA.

  • Румыния

В этой стране украинцам выдают на безоплатной основе "Билет помощи Украине", который действителен на поезда 2-го класса Regio и Interregio и предусматривает возможность резервирования места заранее. Бесплатные билеты можно получить в кассах на вокзалах и туристических агентствах CFR Călători.

  • Франция

SNCF предоставляет бесплатный проезд на всех поездах по украинскому паспортуID-карте или с билетами helpukraine (выдают в DB Reisezentrum (центрах путешествий DB) на любой железнодорожной станции).

Трансграничные перевозчики: беженцы могут перемещаться бесплатно по украинскому паспорту или ID-карте из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходимая виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF).

Также бесплатный проезд возможен на всех автобусах TER во Франции.

  • Швейцария

В Швейцарии еще в начале марта объявили о том, что общественный транспорт для украинцев будет бесплатным. Так, при предъявлении украинского паспорта или ID-карты возможен бесплатный проезд TGV LYRIA и SBB CFF FFS.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно, что Укрзализныця собралась национализировать более 15 000 российских вагонов.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK