В Европе запустили бесплатный транспорт для украинцев - где найти

Во многих европейских странах есть возможность бесплатного проезда на общественном транспорте.

В некоторых странах, бесплатные билеты даже на скоростные поезда / EPA/UPG

Сегодня в Украине ежедневно отправляются десятки поездов с разных уголков страны. Проезд в транспорте, как правило, бесплатный. В то же время, часть стран ЕС также предоставляет украинцам право безоплатного проезда в общественном транспорте.

В то же время, стоит понимать, что в разных странах условия бесплатного проезда могут хоть и не значительно, но отличаться, передает издание Lowcost Avia.

Так, ранее о праве бесплатного проезда в общественном транспорте заявили в Словакии, Польше, Германии, Венгрии и Чехии. Помимо этих стран, право бесплатного проезда украинцам предоставляют:

Бельгия

Бесплатный проезд предоставляет бельгийская железная дорога SNCB. Для получения права на бесплатный проезд, необходимо предъявить билет “Helpukraine”, который можно получить на территории Германии, а также загранпаспорт Украины или ID-карту. Свободный проезд предоставляют в период действия билета “Helpukraine”.

Чтобы получить бесплатный билет на скоростные поезда TGV и Thalys нужно обращаться в международные кассы SNCB. Для пользования скоростным поездом Eurostar в Бельгии, нужно подойти в терминал Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.

Австрия

Для бесплатного проезда в любом австрийском поезде, достаточно предъявить паспорт гражданина Украины.

Болгария

Каждый украинец имеет право бесплатного проезда на поездах болгарской железной дороги. Для этого нужно обратиться в кассу для покупки билета по желаемому маршруту, после чего, нужно предъявить документ удостоверяющий личность, по которому вы въезжали в Болгарию.

Детали: bdz.bg

Испания

Renfe and Renfe-SNCF обеспечивают свободное перемещение в и из Франции и Испании. Также бесплатный проезд предоставляется всем украинцам в пределах Испании после предоставления паспорта или ID-карты.

Великобритания

Eurostar предоставляет бесплатный проезд от любой остановки или станции Eurostar в Европе до станции London St Pancras International.

Дания

По стране украинцы могут бесплатно ездить на поездах DSB. Для бесплатного путешествия достаточно иметь документ, который подтверждает, что вы гражданин Украины (права, паспорт).

Италия

В Италии бесплатный проезд при предоставлении паспорта или ID-карты предоставляют на всех автобусах компании MarinoBus.

Нидерланды

Украинцы могут получить дневной билет на любой кассе билетов и обслуживания NS в случае если у человека есть билет на поезд в Германии, Бельгии, Франции или Австрии не старше 24 часов.

Дополнительную информацию о передвижении украинцев по Нидерландам можно получить на ресурсах IND и COA.

Румыния

В этой стране украинцам выдают на безоплатной основе "Билет помощи Украине", который действителен на поезда 2-го класса Regio и Interregio и предусматривает возможность резервирования места заранее. Бесплатные билеты можно получить в кассах на вокзалах и туристических агентствах CFR Călători.

Франция

SNCF предоставляет бесплатный проезд на всех поездах по украинскому паспорту, ID-карте или с билетами helpukraine (выдают в DB Reisezentrum (центрах путешествий DB) на любой железнодорожной станции).

Трансграничные перевозчики: беженцы могут перемещаться бесплатно по украинскому паспорту или ID-карте из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходимая виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF).

Также бесплатный проезд возможен на всех автобусах TER во Франции.

Швейцария

В Швейцарии еще в начале марта объявили о том, что общественный транспорт для украинцев будет бесплатным. Так, при предъявлении украинского паспорта или ID-карты возможен бесплатный проезд TGV LYRIA и SBB CFF FFS.

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