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В Европе запустили бесплатный транспорт для украинцев - где найти
Сегодня в Украине ежедневно отправляются десятки поездов с разных уголков страны. Проезд в транспорте, как правило, бесплатный. В то же время, часть стран ЕС также предоставляет украинцам право безоплатного проезда в общественном транспорте.
В то же время, стоит понимать, что в разных странах условия бесплатного проезда могут хоть и не значительно, но отличаться, передает издание Lowcost Avia.
Так, ранее о праве бесплатного проезда в общественном транспорте заявили в Словакии, Польше, Германии, Венгрии и Чехии. Помимо этих стран, право бесплатного проезда украинцам предоставляют:
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Бельгия
Бесплатный проезд предоставляет бельгийская железная дорога SNCB. Для получения права на бесплатный проезд, необходимо предъявить билет “Helpukraine”, который можно получить на территории Германии, а также загранпаспорт Украины или ID-карту. Свободный проезд предоставляют в период действия билета “Helpukraine”.
Чтобы получить бесплатный билет на скоростные поезда TGV и Thalys нужно обращаться в международные кассы SNCB. Для пользования скоростным поездом Eurostar в Бельгии, нужно подойти в терминал Channel Terminal на вокзале Brussels – Midi.
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Австрия
Для бесплатного проезда в любом австрийском поезде, достаточно предъявить паспорт гражданина Украины.
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Болгария
Каждый украинец имеет право бесплатного проезда на поездах болгарской железной дороги. Для этого нужно обратиться в кассу для покупки билета по желаемому маршруту, после чего, нужно предъявить документ удостоверяющий личность, по которому вы въезжали в Болгарию.
Детали: bdz.bg
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Испания
Renfe and Renfe-SNCF обеспечивают свободное перемещение в и из Франции и Испании. Также бесплатный проезд предоставляется всем украинцам в пределах Испании после предоставления паспорта или ID-карты.
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Великобритания
Eurostar предоставляет бесплатный проезд от любой остановки или станции Eurostar в Европе до станции London St Pancras International.
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Дания
По стране украинцы могут бесплатно ездить на поездах DSB. Для бесплатного путешествия достаточно иметь документ, который подтверждает, что вы гражданин Украины (права, паспорт).
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Италия
В Италии бесплатный проезд при предоставлении паспорта или ID-карты предоставляют на всех автобусах компании MarinoBus.
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Нидерланды
Украинцы могут получить дневной билет на любой кассе билетов и обслуживания NS в случае если у человека есть билет на поезд в Германии, Бельгии, Франции или Австрии не старше 24 часов.
Дополнительную информацию о передвижении украинцев по Нидерландам можно получить на ресурсах IND и COA.
- Румыния
В этой стране украинцам выдают на безоплатной основе "Билет помощи Украине", который действителен на поезда 2-го класса Regio и Interregio и предусматривает возможность резервирования места заранее. Бесплатные билеты можно получить в кассах на вокзалах и туристических агентствах CFR Călători.
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Франция
SNCF предоставляет бесплатный проезд на всех поездах по украинскому паспорту, ID-карте или с билетами helpukraine (выдают в DB Reisezentrum (центрах путешествий DB) на любой железнодорожной станции).
Трансграничные перевозчики: беженцы могут перемещаться бесплатно по украинскому паспорту или ID-карте из Франции в Бельгию (Thalys), Англию (необходимая виза) (Eurostar), Швейцарию (TGV Lyria), Германию (Deutsche Bahn), Италию (TGV) и Испанию (Renfe-SNCF).
Также бесплатный проезд возможен на всех автобусах TER во Франции.
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Швейцария
В Швейцарии еще в начале марта объявили о том, что общественный транспорт для украинцев будет бесплатным. Так, при предъявлении украинского паспорта или ID-карты возможен бесплатный проезд TGV LYRIA и SBB CFF FFS.
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