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Вслед за АвтоВАЗом в РФ остановился единственный завод по сбору танков
На днях в России остановились компании корпорации Уралвагонзавод и Челябинского тракторного завода, о чем сообщили в Генштабе ВСУ. Как известно, данные предприятия задействованы в производстве и ремонте танков и другой бронированной техники для российской армии.
При этом в Генштабе подчеркнули, что сейчас российская армия остро нуждается в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники, которая принимала участия в войне на территории Украины.
"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации Уралзавод и Челябинского тракторного завода", – сообщили в Генштабе.
Как сообщает издание Defense Express, Уралвагонзавод на данный момент является единственным предприятием, которое серийно собирает танки для российской армии, а также на экспорт.
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