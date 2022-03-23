Skoda смогла возобновить производство автомобилей благодаря Украине

Украинский партнер чешской компании, смог восстановить производство после перерыва в несколько недель.

Война в Украине подкосила не только украинский и российский автопром, а и зарубежные компании по выпуску авто. Нарушение цепочек поставок привело к остановке заводов BMW и Volkswagen, которые использовали на конвейерах комплектующие из Украины.

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Производство автомобилей пришлось приостановить и компании Skoda. Речь идет о заводе, на котором производился кроссовер Enyaq iV. На заводе использовали жгуты произведенные в Украине, а из-за войны предприятие на несколько недель приостановило работу.

В то же время, простой был относительно коротким и с недавних пор украинское предприятие возобновило работу и снова наладило поставки жгутов проводки своим клиентам.

"Наш партнер в Украине решил возобновить производство жгутов проводов на этой неделе. Надеюсь, мы сможем вернуть на конвейер Enyaq iV через одну-две недели, когда у нас будут необходимые провода", – заявил член совета директоров Skoda по закупкам Карстен Шнаке.

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