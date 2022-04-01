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В России остановил работу завод концерна Stellantis
Завод автомобильной корпорации Stellantis остановил производство автомобилей в России из-за нарушения цепочек поставки запчастей, которое было вызвано войной в Украине. Как известно, в состав корпорации входят такие марки, как (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT).
Об остановке работы завода в Калуге из-за дефицита запчастей сообщил генеральный директор концерна Карлос Тавареш, сообщает BFM TV.
"Завод Stellantis в Калуге, Россия, будет вынужден прекратить работу из-за нехватки деталей, что не сделает мир лучше", – сказал Тавареш.
Глава концерна отметил, что он надеется на восстановления мира в Украине. При этом еще в начале марта в компании заявили что останавливают всякий экспорт в Россию, а также не будут импортировать фургоны Peugeot, Citroën и Opel, которые собирались в РФ.
Производство моделей, которые собирались в РФ, перенесли во Францию и Англию.
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