Украине передали уникальные австралийские бронемашины

Ресурсов внутри броневика, хватит на "автономный" режим патрулирования в течение нескольких дней.

Недавно президент Зеленский обратился к парламенту Австралии и вот теперь в правительстве этой страны решили передать Украине необходимую помощь. Речь идет о военной технике, среди которой есть и довольно интересные экземпляры.

Заявление о передаче техники сделал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает The Guardian.

Автомобили доставят в Украину в ближайшее время благодаря использованию военных транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster. В то же время, пока не называют ни точное количество, не время отправки автомобилей в Украину.

Australian Army

"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы присылаем наше оружие, мы присылаем наши боеприпасы, гуманитарную помощь, бронежилеты, а также нашу бронетехнику, наши Bushmasters", - подчеркнул Моррисон.

Отметим, что австралийские грузовики Bushmaster в стандартном оснащении имеют защиту экипажа от 7,62 мм до 5,56 мм шаров стрелкового оружия и противопехотных мин. Из опций автомобиль оборудован усилителям руля, постоянным полным приводом, системой подкачки шин, независимой подвеской, отдельными местами для 10 членов экипажа и систему кондиционирования.

В Bushmaster используют максимально "гражданские" системы, узлы и агрегаты, что повышает ремонтопригодность машины. Так, в бронемашине используются системы Caterpillar, Fabco, Meritor и ZF. Трансмиссия – семиступенчатый автомат Allison MD-3070 PT.

Australian Army