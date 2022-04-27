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В Украине начали продавать первые автомобили пострадавшие из-за войны

По разным данным, в Украине от войны пострадало более 200 000 автомобилей
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине начали продавать первые автомобили пострадавшие из-за войны
Большинство таких автомобилей не на ходу / auto.ria

После отхода российских войск с оккупированной Киевщины, в Украине начали появляться объявления о продаже подержанных авто, которые пострадали из-за войны. Большинство машин серьезно обесценились, но бесплатно их никто не торопиться отдавать.

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Так, на сайтах по продаже авто уже есть первые предложения побитых машин из освобожденного Ирпеня. На одном из украинских сайтов по продаже авто выставили Peugeot 407, который серьезно пострадал из-за обломков от взрыва.

auto.ria
auto.ria

Целых деталей кузова у автомобиля практически не осталось. За автомобиль 2004 года выпуска владелец хочет выручить 2000$.

auto.ria
auto.ria

“Продам Пежо 407 после "АсвАбадителей". До повреждения машина была на ходу. Я владелец. Машину не заводил, сел аккумулятор, самовывоз из Ирпеня, также есть 4 запасных диска”, – говорится в объявлении.

auto.ria
auto.ria

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