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В Украине ограничили ввоз автомобилей из Европы - что известно
Из-за огромного ажиотажа на западных границах Украины, многие товары первой необходимости и гуманитарная помощь серьезно задерживаются. Чтобы частично разгрузить пункты пропуска в Кабмине решили разделить разные типы автомобилей по разным КПП.
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Теперь простые люди и перевозчики грузов смогут не стоять в огромных очередях из машин, которые украинцы хотят растаможить по льготным правилам. Чтобы решить проблему очередей на границе, в Кабмине постановили, что автомобили для последующей нулевой растаможки можно будет завести только через три КПП на границе.
Список контрольно-пропускных пунктов был опубликован в распоряжении №354-р "Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины":
- пункт пропуска "Устилуг";
- пункт пропуска "Грушев";
- пункт пропуска "Малый Березный".
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