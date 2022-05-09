В Украине ограничили ввоз автомобилей из Европы - что известно

За последнее время, в Украине уже не раз говорили о том, что нужно ограничить ввоз автомобилей через западную границу.

Завезти авто для растаможки можно только через отдельные пункты пропуска / Госпогранслужба

Из-за огромного ажиотажа на западных границах Украины, многие товары первой необходимости и гуманитарная помощь серьезно задерживаются. Чтобы частично разгрузить пункты пропуска в Кабмине решили разделить разные типы автомобилей по разным КПП.

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Теперь простые люди и перевозчики грузов смогут не стоять в огромных очередях из машин, которые украинцы хотят растаможить по льготным правилам. Чтобы решить проблему очередей на границе, в Кабмине постановили, что автомобили для последующей нулевой растаможки можно будет завести только через три КПП на границе.

Список контрольно-пропускных пунктов был опубликован в распоряжении №354-р "Вопрос перемещения отдельных транспортных средств через таможенную границу Украины":

пункт пропуска "Устилуг";

пункт пропуска "Грушев";

пункт пропуска "Малый Березный".

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