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В Украине заработало 128 камер фиксации скорости - карта

Камеры включили в 20 городах и 10 областях Украины спустя 2 месяца после начала войны.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине заработало 128 камер фиксации скорости - карта
Некоторые граждане предполагают, что камеры не стоит включать в условиях войны / скриншот

С 16 мая 2022 года в Украине возобновляется работа камер автофиксации нарушений ПДД. В патрульной полиции обосновывают необходимость включения камер возросшей аварийностью на украинских дорогах в последнее время. 

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Как рассказал Алексей Белошицкий на своей страничке в Facebook изначально камеры были отключены из стратегических соображений. В то же время, превышение скорости остается одной из основных причин смертельных ДТП в Украине, поэтому в полиции решили возобновить работу некоторых камер.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня 16 мая камеры заработают в городах:

  1. Киев;
  2. Белая Церковь;
  3. Винница;
  4. Кривой Рог;
  5. Сумы; 
  6. Житомир; 
  7. Хуст; 
  8. Мукачево; 
  9. Івано-Франковск;
  10. Полтава; 
  11. Тернополь;
  12. Хмельницкий;
  13. Кропивницкий;
  14. Одесса; 
  15. Кременчуг;
  16. Черкасы;
  17. Черновцы;
  18. Чернигов; 
  19. Луцк; 
  20. Львов;

Если же говорить об областях, то камеры включат в следующих областях:

  1. Киевской
  2. Винницкой
  3. Волынской
  4. Житомирской
  5. Закарпатской
  6. Ивано-Франковской
  7. Львовской
  8. Одесской
  9. Полтавской
  10. Ровенской.

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