- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
В Украине заработало 128 камер фиксации скорости - карта
С 16 мая 2022 года в Украине возобновляется работа камер автофиксации нарушений ПДД. В патрульной полиции обосновывают необходимость включения камер возросшей аварийностью на украинских дорогах в последнее время.
Читайте также: В Украине возобновят полноценную работу камер автофиксации - причина
Как рассказал Алексей Белошицкий на своей страничке в Facebook изначально камеры были отключены из стратегических соображений. В то же время, превышение скорости остается одной из основных причин смертельных ДТП в Украине, поэтому в полиции решили возобновить работу некоторых камер.
Сообщается, что уже с сегодняшнего дня 16 мая камеры заработают в городах:
- Киев;
- Белая Церковь;
- Винница;
- Кривой Рог;
- Сумы;
- Житомир;
- Хуст;
- Мукачево;
- Івано-Франковск;
- Полтава;
- Тернополь;
- Хмельницкий;
- Кропивницкий;
- Одесса;
- Кременчуг;
- Черкасы;
- Черновцы;
- Чернигов;
- Луцк;
- Львов;
Если же говорить об областях, то камеры включат в следующих областях:
- Киевской
- Винницкой
- Волынской
- Житомирской
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Львовской
- Одесской
- Полтавской
- Ровенской.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Первые чешские САУ Dana уже приехали в Украину - видео
- С начала войны для ВСУ завезли почти 11 тысяч авто - статистика
- Солдат ВСУ подбил российский беспилотник из автомата - фото