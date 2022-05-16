В Украине заработало 128 камер фиксации скорости - карта

Камеры включили в 20 городах и 10 областях Украины спустя 2 месяца после начала войны.

Некоторые граждане предполагают, что камеры не стоит включать в условиях войны / скриншот

С 16 мая 2022 года в Украине возобновляется работа камер автофиксации нарушений ПДД. В патрульной полиции обосновывают необходимость включения камер возросшей аварийностью на украинских дорогах в последнее время.

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Как рассказал Алексей Белошицкий на своей страничке в Facebook изначально камеры были отключены из стратегических соображений. В то же время, превышение скорости остается одной из основных причин смертельных ДТП в Украине, поэтому в полиции решили возобновить работу некоторых камер.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня 16 мая камеры заработают в городах:

Киев; Белая Церковь; Винница; Кривой Рог; Сумы; Житомир; Хуст; Мукачево; Івано-Франковск; Полтава; Тернополь; Хмельницкий; Кропивницкий; Одесса; Кременчуг; Черкасы; Черновцы; Чернигов; Луцк; Львов;

Если же говорить об областях, то камеры включат в следующих областях:

Киевской Винницкой Волынской Житомирской Закарпатской Ивано-Франковской Львовской Одесской Полтавской Ровенской.

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