Камеры автофиксации работают даже в военное время - Нацполиция

Несмотря на военное положение, камеры автофиксации в Украине продолжают работать, но штрафы могут приходить с задержкой.

Водителей предупредили, что штрафы с камер могут приходить с задержкой / скриншот

В Нацполиции рассказали, что камеры автофиксации нарушения скорости на территории Украины продолжают работать несмотря на военное положение. Соответствующей информацией поделился первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

“Мы уже говорили неоднократно – мы возвращаемся к контролю над соблюдением правил безопасности дорожного движения. И даже к повышенному контролю. Отмечаются ДТП с пострадавшими и погибшими, которые мы регистрируем, и связанные с пренебрежением ПДД. Многие во время режима военного положения почему-то решили, что правила дорожного движения не действуют и можно ездить как угодно. На самом деле, это не так. Мы будем привлекать к ответственности и проявлять жесткую позицию”, – отметил Алексей Белошицкий.

Помимо этого Алексей Белошицкий отметил, что многие работники Нацполиции сейчас привлечены к охране общественного порядка и на передовую, поэтому время обработки данных с камер и вынесения постановления увеличено до 60 дней. Таким образом, штраф могут выписать даже через 2 месяца после нарушения.

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