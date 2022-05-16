Украинец бесплатно отдает "Таврию", которая помогла ему эвакуироваться

Автомобиль смог преодолеть путь из Украины до Германии без каких-либо проблем.

Все документы на авто и ключи к нему, мужчина оставил внутри открытой машины / Facebook

Мы уже рассказывали о нескольких машинах, которые спасли своих владельцев из-под обстрелов и достойно выдержали нелегкий путь по дорогам войны. В то же время война продолжается и таких историй становиться все больше.

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Сегодня мы расскажем о Таврии (ЗАЗ-1102), который вывез своего владельца в Германию и теперь ищет нового хозяина. При этом бывший владелец не продает свой автомобиль, а отдает его бесплатно.

Необычную историю спасения от войны рассказал украинец Владимир Чеклов.

“Шесть суток с короткими перерывами на сон я на ней вывозил семью. Машина ни разу не подвела, ни разу не закапризничала. Задачу свою полностью выполнила без нареканий. Двигатель как новый. Кузов идеальный. Магнитофон Alpine. До войны поменял масло (с промывкой всех масляных каналов, поставил новую выхлопную и резонатор BOSAL”, - рассказал владелец о своем "железном коне".

Из-за сложившихся обстоятельств, Владимир вынужден был покинуть “Таврию” прямо в аэропорту Штутгарта и теперь предлагает украинцам, которым нужен этот автомобиль - забрать его. Владелец отметил, что ключи и документы на авто находятся внутри машины. Сама машина открыта, а вторая пара ключей прикреплена на магните под задним бампером.

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