Бронеавто Wolfhound из Британии в Украине - цена, фото, характеристики

Бронеавтомобиль Wolfhound используется для перевозки боеприпасов и грузов в районах активных боевых действий.

Украина продолжает регулярно получать помощь от союзников из разных уголков мира. В том числе, прибывают и бронеавтомобили из Великобритании, которые обещал передать Украине Борис Джонсон. Относительно недавно Украина получила очередную партию бронемашин, среди которых заметили уникальный автомобиль Wolfhaund, о котором мы сегодня и поговорим. Bigmir)Авто расскажет об особенностях этого авто, а также его цене и характеристиках.

Бронемашина Wolfhound - важные характеристики

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Бронемашины Wolfhound, которые передали украинским военным, имеют на вооружении крупнокалиберные пулеметы Browning M2 калибра 12,7-мм. Эти бронированные машины идеально подходят для перевозки личного состава, доставки боеприпасов и других грузов в непосредственной близости от линии фронта.

Разговор о британских бронеавтомобилях Wolfhound следует начинать издалека, а если быть точнее, то с бронемашин Couguar, которые были разработан в ЮАР. Эти американские бронемашины, предназначались для перевозки пехоты с защитой от мин и засад. Этот автомобиль соединяет в себе интересные конструкторские решения, которые направлены на защиту экипажа, к примеру, V-образное днище, задача которого направить взрыв из-под автомобиля в разные стороны.

"Кугуары" имеют две основных вариации 4×4 и 6×6. В обеих вариантах, бронеавтомобиль предназначен для транспортировки и защиты войск и техники, в первую очередь от взрывчатки и самодельных взрывных устройств. Без преувеличения, бронеавтомобиль Coguar имеет почти рекордное количество модификаций для разных армий мира, а именно 11 вариантов.

Из информации, которая есть в открытом доступе на данный момент, Украине передадут две модификации данного бронеавтомобиля Mastiff PPV и Wolfhound

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Таким образом, Wolfhound является британской версией шестиколесного броневика Couguar HE. Данный бронеавтомобиль был доработан британской компанией NP Aerospace, которая доустановила на него свою электронику и новую броню.

Из вооружения, на автомобиль ставились пулемет 7,62-мм, 12,7мм или же 40-мм гранатомет. В то же время, на тяжелый бронеавтомобиль можно установить полноценный боевой модуль с легкой пушкой и ПТРК. Из дополнительной защиты на автомобилях Wolfhound также есть специальная кумулятивная сетка, которая позволяет защитить корпус от кумулятивных боеприпасов.

Если посмотреть на бронемашины Wolfhound и Mastiff, то спереди может сложиться впечатление, что это одно и то же авто, но это не совсем так. Эти автомобили действительно практически идентичны в плане защиты и вооружения если смотреть на них спереди, а вот сзади у них имеются серьезные различия. Если бронемашины Mastiff имеют полностью бронированный кузов типа фургон, то у бронемашин Wolfhound сзади есть особая открытая платформа, что делает его более многоцелевым автомобилем.

Цена броневика Wolfhound

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Ценник непосредственно на бронеавтомобиль Wolfhound найти в открытом доступе не удалось, так как автомобиль является достаточно специфическим. В то же время, есть данные об ориентировочной стоимости Couguar HE которая составляет от 650 до 750 тысяч долларов.

Бронеавтомобиль Wolfhound - фото и видео

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Напомним, недавно мы рассказывали о том, как украинские военные тренируются в Великобритании и осваивают новую бронетехнику, которую скоро должна получить Украина.