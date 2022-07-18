Компания Nissan заменит легендарный Leaf на кроссовер - подробности

Когда именно выйдет последняя версия одного из самых массовых электрокаров пока неизвестно.

Nissan Leaf долгое время оставался одним из самых популярных автомобилей, причем как в Украине, так и в мире, но времена меняются, и рынок диктует автопроизводителям новые условия.

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По неподтвержденным данным, существующее поколение Nissan Leaf может стать последним, после чего автопроизводитель заменит этот автомобиль электрокроссовером в духе современных тенденций авторынка, сообщает Automotive News ссылаясь на источники в компании.

На данный момент известно, что компания Nissan строит свою стратегию вокруг нового семейства электрокроссоверов и первенцем уже стала модель Ariya. Далее в это семейство "примкнет" Nissan Chill-Out, которого эксперты называют возможным приемником модели Leaf.

Напомним, что недавно мы рассказывали о британской полиции, которая как раз отказалась от электрокаров Nissan Leaf из-за их несоответствия специфике службы.