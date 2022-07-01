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Штрафы с камер автофиксации в Украине: все, что вы хотели о них знать
На фоне войны в Украине, многие водители забыли о камерах автофиксации, но они уже возобновили свою работу. До начала военных действий камеры фото и видеофиксации нарушений скоростных ограничений успешно работали уже почти как два года. После начала военных действий систему фото и видеофиксации приостановили.
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Спустя несколько недель после начала войны, работу камер автофиксации все же возобновили из-за возросшего числа ДТП на дороге, но работу возобновили только 128 камер в разных регионах Украины из 270.
Под вопросом до сих пор остается эффективность камер, ведь статистика за мирное время говорила о том, что общая аварийность на дорогах, где были установлены камеры - возросла, в то же время, на тех конкретных участках, где были установлены камеры, было замечено снижение аварийности на 30%.
Что такое камеры автофиксации?
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Камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД представляют собой комплекс, который может записывать фото и видео доказательства нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Комплексы, которые сейчас установленны на дорогах Украины фиксируют только нарушение скоростных ограничений, хотя, в дальнейшем обещают добавить и фиксацию других нарушений ПДД.
Какие нарушения фиксируют камеры?
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Сейчас все камеры на территории Украины фиксируют нарушения скоростных ограничений, а некоторые камеры в Киеве уже начали штрафовать за нарушение требований разметки. В теории, камеры могут фиксировать следующие виды нарушений ПДД:
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проезд на запрещающий сигнал светофора;
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нарушение правил остановки и стоянки;
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движение и остановка на полосе общественного транспорта;
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выезд на полосу встречного движения;
-
движение через железнодорожный переезд;
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нарушение запрета двигаться по тротуарам.
Где установлены камеры?
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На сегодняшний день в Украине работает 97 камер автофиксации, которые установлены в:
- Киеве
- Харькове
- Львове
- Запорожье
- Мелитополе
- Одессе
- Кривом Роге
- Кропивницком
- Луцке
- Чернигове
- Белой Церкви
- Виннице
- Сумах
- Житомире
- Хусте
- Мукачево
- Ивано-Франковске
- Полтаве
- Тернополе
- Хмельницком
- Кременчуке
- Черкасах
- Черновцах.
Помимо этого несколько камер также есть на трассах в:
- Киевской области
- Винницкой области
- Житомирской области
- Закарпатской области
- Ивано-Франковской области
- Львовской области
- Одесской области
- Полтавской области
- Ровенской области
Ни одна камера не установлена скрытно, полный перечень всех камер автофиксации нарушений ПДД можно найти на сайте МВД.
Какие камеры установлены?
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На украинских дорогах устанавливают камеры, которые производит предприятие "Украинские системные инновации". Камеры имеют кодовое название КАСКАД, а стоимость одной составляет 970 тыс. грн
Камеры могут фиксировать нарушения, которые были совершены автомобилями с номерами Украины, Молдовы, ЕС, России и Беларуси. Максимальная скорость, которую может зафиксировать камера - 240 км/ч с расстояния 20-50 метров. Одна камера покрывает до трех полос движения, общая ширина которых составляет 10,5 м. Все данные с камер автофиксации хранятся на серверах МВД.
За что будут штрафовать
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Как известно, на сегодняшний день камеры, которые установлены в Украине фиксируют нарушения скорости и нарушения требований разметки. За нарушение скоростных ограничений более, чем на 20 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 340 грн. За нарушение скорости более, чем на 50 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 1700 грн. За нарушение требований линий разметки в Украине предусмотрен штраф 510 грн.
Отметим, что у самой камеры есть погрешность в 3 км, поэтому чтобы получить минимальный штраф нужно превысить скорость минимум на 23 км/ч. Таким образом. при ограничении 50 км/ч, водителя оштрафуют только за езду со скоростью 73 км/ч и выше.
Как работает система видеофиксации нарушения ПДД
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В момент, когда камера фиксирует превышение скорости, информация попадает в единую систему электронной фиксации нарушений МВД. После этого сам штраф проверяет уполномоченный сотрудник полиции. После проверки, формируется постановление о нарушении, которое полицейский должен подписать электронной подписью.
После этого нарушителю приходит уведомление на телефон, через мобильное приложение (Штрафы UA, Штрафы ПДД, ДІЯ). Уведомление приходит только в электронном виде. Если в первые 15 дней нарушитель не оплатил штраф, то ему приходит бумажное уведомление по почте по месту его регистрации.
Штрафы на авто с иностранными номерами выписывают на тех, кто ввез их на территорию Украины.
Как оплатить штраф с камер автофиксации?
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В первые 10 дней у водителя есть возможность оплатить штраф за нарушение ПДД, которое было зафиксировано в автоматическом режиме со скидкой в 50%. Также в первые 10 дней после получения штрафа, водитель имеет право обжаловать его в суде.
Если водитель не заплатил штраф в течение 30 дней, то его сумма увеличивается в два раза, а дело передают исполнительной службе, которая может наложить ряд санкций на самого нарушителя и его имущество.
Штраф можно оплатить:
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по QR-коду на лицевой стороне постановления;
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в электронном кабинете водителя на сайте МВД;
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в приложении "Дія";
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с помощью платежных систем и сервисов. Например, с помощью приложения “Штрафы UA” или "Штрафы ПДД";
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в банке.
Средства, полученные от уплаты автоматических штрафов, будут направляться на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения.
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