Штрафы с камер автофиксации в Украине: все, что вы хотели о них знать

Система автофиксации действует в Украине уже больше года. При этом, у многих водителей до сих пор остается много вопросов, касательно некоторых нюансов работы данной системы.

На фоне войны в Украине, многие водители забыли о камерах автофиксации, но они уже возобновили свою работу. До начала военных действий камеры фото и видеофиксации нарушений скоростных ограничений успешно работали уже почти как два года. После начала военных действий систему фото и видеофиксации приостановили.

Читайте также: В Украине на дорогах появилось 20 новых камер: обновленная карта

Спустя несколько недель после начала войны, работу камер автофиксации все же возобновили из-за возросшего числа ДТП на дороге, но работу возобновили только 128 камер в разных регионах Украины из 270.

Под вопросом до сих пор остается эффективность камер, ведь статистика за мирное время говорила о том, что общая аварийность на дорогах, где были установлены камеры - возросла, в то же время, на тех конкретных участках, где были установлены камеры, было замечено снижение аварийности на 30%.

Что такое камеры автофиксации?

скриншот

Читайте также: В Одессе появится 9 камер автофиксации скорости: что известно

Камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД представляют собой комплекс, который может записывать фото и видео доказательства нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Комплексы, которые сейчас установленны на дорогах Украины фиксируют только нарушение скоростных ограничений, хотя, в дальнейшем обещают добавить и фиксацию других нарушений ПДД.

Какие нарушения фиксируют камеры?

Читайте также: В Украине заработало 17 новых камер автофиксации: карта

Сейчас все камеры на территории Украины фиксируют нарушения скоростных ограничений, а некоторые камеры в Киеве уже начали штрафовать за нарушение требований разметки. В теории, камеры могут фиксировать следующие виды нарушений ПДД:

проезд на запрещающий сигнал светофора;

нарушение правил остановки и стоянки;

движение и остановка на полосе общественного транспорта;

выезд на полосу встречного движения;

движение через железнодорожный переезд;

нарушение запрета двигаться по тротуарам.

Где установлены камеры?

скриншот

Читайте также: Стало известно, где установят следующие 220 камер: карта

На сегодняшний день в Украине работает 97 камер автофиксации, которые установлены в:

Киеве

Харькове

Львове

Запорожье

Мелитополе

Одессе

Кривом Роге

Кропивницком

Луцке

Чернигове

Белой Церкви

Виннице

Сумах

Житомире

Хусте

Мукачево

Ивано-Франковске

Полтаве

Тернополе

Хмельницком

Кременчуке

Черкасах

Черновцах.

Помимо этого несколько камер также есть на трассах в:

Киевской области

Винницкой области

Житомирской области

Закарпатской области

Ивано-Франковской области

Львовской области

Одесской области

Полтавской области

Ровенской области

Ни одна камера не установлена скрытно, полный перечень всех камер автофиксации нарушений ПДД можно найти на сайте МВД.

Какие камеры установлены?

скриншот

Читайте также: Почти 400 штрафов за сутки: новая камера в Киеве успешно начала работу

На украинских дорогах устанавливают камеры, которые производит предприятие "Украинские системные инновации". Камеры имеют кодовое название КАСКАД, а стоимость одной составляет 970 тыс. грн

Камеры могут фиксировать нарушения, которые были совершены автомобилями с номерами Украины, Молдовы, ЕС, России и Беларуси. Максимальная скорость, которую может зафиксировать камера - 240 км/ч с расстояния 20-50 метров. Одна камера покрывает до трех полос движения, общая ширина которых составляет 10,5 м. Все данные с камер автофиксации хранятся на серверах МВД.

За что будут штрафовать

Патрульная полиция

Читайте также: Новые штрафы в Украине: сколько и за что придется платить

Как известно, на сегодняшний день камеры, которые установлены в Украине фиксируют нарушения скорости и нарушения требований разметки. За нарушение скоростных ограничений более, чем на 20 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 340 грн. За нарушение скорости более, чем на 50 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 1700 грн. За нарушение требований линий разметки в Украине предусмотрен штраф 510 грн.

Отметим, что у самой камеры есть погрешность в 3 км, поэтому чтобы получить минимальный штраф нужно превысить скорость минимум на 23 км/ч. Таким образом. при ограничении 50 км/ч, водителя оштрафуют только за езду со скоростью 73 км/ч и выше.

Как работает система видеофиксации нарушения ПДД

Читайте также: В Киеве заработала первая камера автофиксации с новыми функциями: подробности

В момент, когда камера фиксирует превышение скорости, информация попадает в единую систему электронной фиксации нарушений МВД. После этого сам штраф проверяет уполномоченный сотрудник полиции. После проверки, формируется постановление о нарушении, которое полицейский должен подписать электронной подписью.

После этого нарушителю приходит уведомление на телефон, через мобильное приложение (Штрафы UA, Штрафы ПДД, ДІЯ). Уведомление приходит только в электронном виде. Если в первые 15 дней нарушитель не оплатил штраф, то ему приходит бумажное уведомление по почте по месту его регистрации.

Штрафы на авто с иностранными номерами выписывают на тех, кто ввез их на территорию Украины.

Как оплатить штраф с камер автофиксации?

Авто Информатор

Читайте также: За сколько штрафов лишают прав в Украине: что сказано в законе

В первые 10 дней у водителя есть возможность оплатить штраф за нарушение ПДД, которое было зафиксировано в автоматическом режиме со скидкой в 50%. Также в первые 10 дней после получения штрафа, водитель имеет право обжаловать его в суде.

Если водитель не заплатил штраф в течение 30 дней, то его сумма увеличивается в два раза, а дело передают исполнительной службе, которая может наложить ряд санкций на самого нарушителя и его имущество.

Штраф можно оплатить:

по QR-коду на лицевой стороне постановления;

в электронном кабинете водителя на сайте МВД;

в приложении "Дія";

с помощью платежных систем и сервисов. Например, с помощью приложения “Штрафы UA” или "Штрафы ПДД";

в банке.

Средства, полученные от уплаты автоматических штрафов, будут направляться на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости

Вам также может быть интересно: