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Штрафы с камер автофиксации в Украине: все, что вы хотели о них знать

Система автофиксации действует в Украине уже больше года. При этом, у многих водителей до сих пор остается много вопросов, касательно некоторых нюансов работы данной системы.
 |  Автор: Максим Назарук
Штрафы с камер автофиксации в Украине: все, что вы хотели о них знать
Сейчас на территории Украины действует почти 100 камер автофиксации / скриншот

На фоне войны в Украине, многие водители забыли о камерах автофиксации, но они уже возобновили свою работу. До начала военных действий камеры фото и видеофиксации нарушений скоростных ограничений успешно работали уже почти как два года. После начала военных действий систему фото и видеофиксации приостановили.

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Спустя несколько недель после начала войны, работу камер автофиксации все же возобновили из-за возросшего числа ДТП на дороге, но работу возобновили только 128 камер в разных регионах Украины из 270. 

Под вопросом до сих пор остается эффективность камер, ведь статистика за мирное время говорила о том, что общая аварийность на дорогах, где были установлены камеры - возросла, в то же время, на тех конкретных участках, где были установлены камеры, было замечено снижение аварийности на 30%.

Что такое камеры автофиксации?

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Камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД представляют собой комплекс, который может записывать фото и видео доказательства нарушений правил дорожного движения со стороны водителей. Комплексы, которые сейчас установленны на дорогах Украины фиксируют только нарушение скоростных ограничений, хотя, в дальнейшем обещают добавить и фиксацию других нарушений ПДД.

Какие нарушения фиксируют камеры?

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Сейчас все камеры на территории Украины фиксируют нарушения скоростных ограничений, а некоторые камеры в Киеве уже начали штрафовать за нарушение требований разметки. В теории, камеры могут фиксировать следующие виды нарушений ПДД:

  • проезд на запрещающий сигнал светофора;

  • нарушение правил остановки и стоянки;

  • движение и остановка на полосе общественного транспорта;

  • выезд на полосу встречного движения;

  • движение через железнодорожный переезд;

  • нарушение запрета двигаться по тротуарам.

Где установлены камеры?

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На сегодняшний день в Украине работает 97 камер автофиксации, которые установлены в:

  • Киеве
  • Харькове
  • Львове
  • Запорожье
  • Мелитополе
  • Одессе
  • Кривом Роге
  • Кропивницком
  • Луцке
  • Чернигове
  • Белой Церкви
  • Виннице
  • Сумах
  • Житомире
  • Хусте
  • Мукачево
  • Ивано-Франковске
  • Полтаве
  • Тернополе
  • Хмельницком
  • Кременчуке
  • Черкасах
  • Черновцах.

Помимо этого несколько камер также есть на трассах в:

  • Киевской области
  • Винницкой области
  • Житомирской области
  • Закарпатской области
  • Ивано-Франковской области
  • Львовской области
  • Одесской области
  • Полтавской области
  • Ровенской области

Ни одна камера не установлена скрытно, полный перечень всех камер автофиксации нарушений ПДД можно найти на сайте МВД. 

Какие камеры установлены?

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На украинских дорогах устанавливают камеры, которые производит предприятие "Украинские системные инновации". Камеры имеют кодовое название КАСКАД, а стоимость одной составляет 970 тыс. грн

Камеры могут фиксировать нарушения, которые были совершены автомобилями с номерами Украины, Молдовы, ЕС, России и Беларуси. Максимальная скорость, которую может зафиксировать камера - 240 км/ч с расстояния 20-50 метров. Одна камера покрывает до трех полос движения, общая ширина которых составляет 10,5 м. Все данные с камер автофиксации хранятся на серверах МВД.

За что будут штрафовать

Патрульная полиция
Патрульная полиция

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Как известно, на сегодняшний день камеры, которые установлены в Украине фиксируют нарушения скорости и нарушения требований разметки. За нарушение скоростных ограничений более, чем на 20 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 340 грн. За нарушение скорости более, чем на 50 км/ч в Украине предусмотрен штраф в 1700 грн. За нарушение требований линий разметки в Украине предусмотрен штраф 510 грн.

Отметим, что у самой камеры есть погрешность в 3 км, поэтому чтобы получить минимальный штраф нужно превысить скорость минимум на 23 км/ч. Таким образом. при ограничении 50 км/ч, водителя оштрафуют только за езду со скоростью 73 км/ч и выше.

Как работает система видеофиксации нарушения ПДД

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В момент, когда камера фиксирует превышение скорости, информация попадает в единую систему электронной фиксации нарушений МВД. После этого сам штраф проверяет уполномоченный сотрудник полиции. После проверки, формируется постановление о нарушении, которое полицейский должен подписать электронной подписью.

После этого нарушителю приходит уведомление на телефон, через мобильное приложение (Штрафы UA, Штрафы ПДД, ДІЯ). Уведомление приходит только в электронном виде. Если в первые 15 дней нарушитель не оплатил штраф, то ему приходит бумажное уведомление по почте по месту его регистрации. 

Штрафы на авто с иностранными номерами выписывают на тех, кто ввез их на территорию Украины.

Как оплатить штраф с камер автофиксации?

Авто Информатор
Авто Информатор

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В первые 10 дней у водителя есть возможность оплатить штраф за нарушение ПДД, которое было зафиксировано в автоматическом режиме со скидкой в 50%. Также в первые 10 дней после получения штрафа, водитель имеет право обжаловать его в суде. 

Если водитель не заплатил штраф в течение 30 дней, то его сумма увеличивается в два раза, а дело передают исполнительной службе, которая может наложить ряд санкций на самого нарушителя и его имущество.

Штраф можно оплатить:

  • по QR-коду  на лицевой стороне постановления;

  • в электронном кабинете водителя на сайте МВД;

  • в приложении "Дія";

  • с помощью платежных систем и сервисов. Например, с помощью приложения “Штрафы UA” или "Штрафы ПДД";

  • в банке.

Средства, полученные от уплаты автоматических штрафов, будут направляться на улучшение дорожной инфраструктуры и на безопасность дорожного движения.

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