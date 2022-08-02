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В Украине снова заработал Электронный кабинет водителя - что доступно
Функционал сервиса в сравнении с довоенным временем значительно урезан.
С 1 августа в Украине наконец-то заработал Электронный кабинет водителя, который был временно недоступен с начала полномасштабной войны в Украине. К сожалению, сервис заработал для украинских водителей только частично, о чем сообщили на страничке ГСЦ в Facebook.
Среди услуг, которые теперь доступны для водителей в режиме онлайн есть:
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- покупка страховки на автомобиль
- проверка ТС по VIN-коду и персональным данным собственника
В то же время, уже в ближайшем будущем в ГСЦ обещают восстановить еще несколько возможностей Электронного кабинета водителя, а именно, речь идет о:
- заказе индивидуального номерного знака;
- проверке штрафов;
- управлении надлежащим пользователем.;
Напомним, что недавно в Греции случился необычный инцидент со штрафами, там женщину оштрафовали почти на 7 млн евро.
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