В Украине снова заработал Электронный кабинет водителя - что доступно

Функционал сервиса в сравнении с довоенным временем значительно урезан.

С 1 августа в Украине наконец-то заработал Электронный кабинет водителя, который был временно недоступен с начала полномасштабной войны в Украине. К сожалению, сервис заработал для украинских водителей только частично, о чем сообщили на страничке ГСЦ в Facebook.

Среди услуг, которые теперь доступны для водителей в режиме онлайн есть:

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покупка страховки на автомобиль

проверка ТС по VIN-коду и персональным данным собственника

В то же время, уже в ближайшем будущем в ГСЦ обещают восстановить еще несколько возможностей Электронного кабинета водителя, а именно, речь идет о:

заказе индивидуального номерного знака;

проверке штрафов;

управлении надлежащим пользователем.;

Напомним, что недавно в Греции случился необычный инцидент со штрафами, там женщину оштрафовали почти на 7 млн евро.