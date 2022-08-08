Как изменились цены на новые авто в Украине с приходом войны

Ситуация не особо критическая, несмотря на резкий прыжок курса доллара.

После того как Нацбанк отпустил курс доллара в "свободное плавание", цены на многие товары в Украине резко подскочили. Это коснулось и автомобилей, цены на которые за последний месяц резко подскочили, но это касатестя далеко не всего сегмента новых автомобилей.

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Так, в издании "Фокус" отобрали стартовые цены на модели, которые были опубликованы на сайтах месяц назад и сейчас. По данным издания, многие новые авто сильно подорожали и иногда разница может составлять даже 60%, но цена некоторых авто осталась такой же, как была.

Подорожание автомобилей в Украине после прыжка курса доллара выглядит следующим образом:

Chery Tiggo 2 Pro — с 343 360 до 558 700 гривен (+62,7%)

— с 343 360 до 558 700 гривен (+62,7%) Chery Tiggo 4 — с 355 200 до 577 200 гривен (+62,5%)

— с 355 200 до 577 200 гривен (+62,5%) Renault Duster — с 459 300 до 581 300 гривен (+26,5%)

— с 459 300 до 581 300 гривен (+26,5%) Peugeot 301 — с 449 400 до 565 000 гривен (+25,7%)

— с 449 400 до 565 000 гривен (+25,7%) FAW X40 — с 469 900 до 589 900 гривен (+25,5%)

— с 469 900 до 589 900 гривен (+25,5%) Skoda Fabia — с 463 820 до 579 800 гривен (+25%).

— с 463 820 до 579 800 гривен (+25%). FAW X80 — с 449 900 до 559 900 гривен (+24,4%)

— с 449 900 до 559 900 гривен (+24,4%) Opel Crossland — с 547 000 до 653 000 гривен (+19,4%)

— с 547 000 до 653 000 гривен (+19,4%) Citroen C3 — с 479 600 до 572 000 гривен (+19,2%)

— с 479 600 до 572 000 гривен (+19,2%) JAC JS2 — с 391 000 до 450 000 гривен (+15%)

— с 391 000 до 450 000 гривен (+15%) Renault Sandero — с 371 400 до 408 600 гривен (+10%)

— с 371 400 до 408 600 гривен (+10%) Renault Logan — с 383 700 до 422 100 гривен (+10%)

— с 383 700 до 422 100 гривен (+10%) JAC S4 — с 559 000 до 612 000 гривен (+9,5%)

— с 559 000 до 612 000 гривен (+9,5%) JAC JS3 — с 513 000 до 550 000 гривен (+7,2%)

— с 513 000 до 550 000 гривен (+7,2%) Nissan Juke — с 565 540 до 585 620 гривен (+3,5%)

— с 565 540 до 585 620 гривен (+3,5%) Chevrolet Spark — 377 900 гривен (цена не изменилась)

— 377 900 гривен (цена не изменилась) Chevrolet Nexia — 400 000 гривен (цена не изменилась)

— 400 000 гривен (цена не изменилась) Chevrolet Cobalt — 405 000 гривен (цена не изменилась)

Напомним, что цены на новые авто в Украине сразу после войны наоборот упали, а не выросли.