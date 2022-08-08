В МВС представили приложение для водителей - что оно может

В Украине появляется все больше сервисов для водителей, которые способны упростить их жизнь.

Так, недавно в Министерстве внутренних дел Украины презентовали обновленный сервис для водителей для проверки и оплаты штрафов под названием "Штрафы ПДД". Отметим, что этот сервис существовал и раньше, но после наступления военного положения он временно не работал.

Теперь же в МВС выпустили обновления для официального сервиса проверки штрафов в Украине. В самом приложении сейчас доступен следующий функционал

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проверка штрафов

оплата штрафов

Чтобы получить доступ к функционалу официального сервиса проверки штрафов от МВД нужно скачать или обновить приложение для телефона, а чтобы получать оперативные уведомления о штрафах, нужно подписаться на чат бот @ShtrafyPDRbot и добавить свой автомобиль.

Напомним, что недавно в Украине заработал электронный кабинет водителя, но с ограниченным набором функций.