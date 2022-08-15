Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Названы самые частые причины поломок электромобилей в Украине

Вопреки расхожему мнению о неубиваемости электрокаров, многие авто на электротяге имеют свои "болячки".
 |  Автор: Максим Назарук
Названы самые частые причины поломок электромобилей в Украине
Ремонт электромобиля требует от мастера специальной квалификации / EPA/UPG

В Украине практически нет новых электрокаров, которые только сошли с конвейера и еще имеют гарантию. Большинство завезенных на территорию Украины электрокаров, не имеют гарантии и находятся далеко не в самом лучшем состоянии.

Читайте также: В Китае хотят создать "вечный" аккумулятор для электрокаров

Согласно статистике от СТО, которые занимаются чисто электрокарами, есть целый ряд причин, которые могут резко сократить продолжительность жизни для электромобиля, сообщает Авто 24.

  • агрессивный стиль вождения (в первую очередь это плохо сказывается на батарее и подвеске);
  • частые зарядки от "скоростных" станций (из-за высоких токов при быстрой зарядке может быстро выйти из строя электроника, которая управляет процессом зарядки батарей);
  • ремонт и обслуживание у неквалифицированных специалистов (конструкция электрокара без преувеличения уникальна и мастер должен разбираться не только в электромобилях в принципе, но и желательно, чтобы он знал особенности конкретного авто);
  • нарушение сроков регламентных работ (как правило, владельцы электрокаров забывают менять технические жидкости в авто);
  • некачественные запчасти (неоригинальные запчасти могут иметь плохую изоляцию или не то сечение провода, что может привести к замыканию и возгоранию авто).

Напомним, что недавно мы рассказывали, что надежнее, электрокар или авто с ДВС.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Авто bigmir)net"

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK