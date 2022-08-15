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Названы самые частые причины поломок электромобилей в Украине
Вопреки расхожему мнению о неубиваемости электрокаров, многие авто на электротяге имеют свои "болячки".
В Украине практически нет новых электрокаров, которые только сошли с конвейера и еще имеют гарантию. Большинство завезенных на территорию Украины электрокаров, не имеют гарантии и находятся далеко не в самом лучшем состоянии.
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Согласно статистике от СТО, которые занимаются чисто электрокарами, есть целый ряд причин, которые могут резко сократить продолжительность жизни для электромобиля, сообщает Авто 24.
- агрессивный стиль вождения (в первую очередь это плохо сказывается на батарее и подвеске);
- частые зарядки от "скоростных" станций (из-за высоких токов при быстрой зарядке может быстро выйти из строя электроника, которая управляет процессом зарядки батарей);
- ремонт и обслуживание у неквалифицированных специалистов (конструкция электрокара без преувеличения уникальна и мастер должен разбираться не только в электромобилях в принципе, но и желательно, чтобы он знал особенности конкретного авто);
- нарушение сроков регламентных работ (как правило, владельцы электрокаров забывают менять технические жидкости в авто);
- некачественные запчасти (неоригинальные запчасти могут иметь плохую изоляцию или не то сечение провода, что может привести к замыканию и возгоранию авто).
Напомним, что недавно мы рассказывали, что надежнее, электрокар или авто с ДВС.
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