Названы самые частые причины поломок электромобилей в Украине

Вопреки расхожему мнению о неубиваемости электрокаров, многие авто на электротяге имеют свои "болячки".

В Украине практически нет новых электрокаров, которые только сошли с конвейера и еще имеют гарантию. Большинство завезенных на территорию Украины электрокаров, не имеют гарантии и находятся далеко не в самом лучшем состоянии.

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Согласно статистике от СТО, которые занимаются чисто электрокарами, есть целый ряд причин, которые могут резко сократить продолжительность жизни для электромобиля, сообщает Авто 24.

агрессивный стиль вождения (в первую очередь это плохо сказывается на батарее и подвеске);

частые зарядки от "скоростных" станций (из-за высоких токов при быстрой зарядке может быстро выйти из строя электроника, которая управляет процессом зарядки батарей);

ремонт и обслуживание у неквалифицированных специалистов (конструкция электрокара без преувеличения уникальна и мастер должен разбираться не только в электромобилях в принципе, но и желательно, чтобы он знал особенности конкретного авто);

нарушение сроков регламентных работ (как правило, владельцы электрокаров забывают менять технические жидкости в авто);

некачественные запчасти (неоригинальные запчасти могут иметь плохую изоляцию или не то сечение провода, что может привести к замыканию и возгоранию авто).

Напомним, что недавно мы рассказывали, что надежнее, электрокар или авто с ДВС.