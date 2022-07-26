В Китае хотят создать "вечный" аккумулятор для электрокаров

Сейчас срок службы аккумуляторов составляет от 5 до 10 лет, что делает электроавто не очень популярным товаром на вторичном рынке.

Настоящую революцию на рынке электромобилей хочет провести компания Tsinghua, которая заявила о старте разработки инновационного аккумулятора. Главной особенностью новинки должен стать срок службы в 10 млн километров.

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На данный момент китайские инженеры хотят добиться того, чтобы батарея нормально выдерживала не меньше 20 тысяч зарядных циклов. За основу в компании берут технологию твердотельных аккумуляторов (solid state). Если брать средний запас хода полностью заряженной батареи как 500 километров, то жизненного цикла батареи хватит примерно на 10 млн км.

Статистические данные свидетельствуют, что за год автомобиль проезжает не больше 17,5 тысячи километров, откуда можно сделать вывод, что аккумулятора от компании Tsinghua должно хватить минимум на 570 лет использования авто...

Напомним, что недавно мы рассказывали об украинце, который перевел автомобиль на дрова.