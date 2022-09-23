Toyota закрывает завод в РФ, но не уходит с рынка - подробности

Несмотря на начало войны Россией, многие автопроизводители пытаются хоть частично удержаться на российском рынке.

На днях стало известно, что Toyota решила полностью прекратить выпуск авто в РФ и закрыть свой завод. В то же время, компания не намерена полностью уходить с рынка. Так, дилерские центры автопроизводителя все еще работают, а в дальнейшем в компании пообещали, что они будут заниматься послепродажным обслуживанием авто.

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Согласно сообщениям из российских СМИ, Toyota закрыла свой завод в Санкт-Петербурге, на котором раньше собирали модели Camry и RAV4. Главная причина закрытия завода - невозможность наладить поставки запчастей для систематической сборки автомобиля. На данный момент объект законсервируют, а в будущем, возможно, продадут.

Всех работников завода Toyota уволят. Также сокращения коснутся офиса завода в Москве. Всем сотрудникам обещают выплатить компенсацию в размере годового оклада минимум. Отметим, что в компании будут предоставлять послепродажное обслуживание для автомобилей Toyota и Lexus несмотря на закрытие завода.

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как выглядит первый российский кроссовер без западных запчастей.