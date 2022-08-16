В России ценник на новую Lada почти достиг отметки в 40 000 долларов

Можно предположить, что за такую цену покупать новое детище российского автопрома мало кто захочет.

За автомобиль Lada Vesta SW в РФ сейчас придется отдать столько денег, как за новенькую Toyota Camry в топовой комплектации в Украине. К подобной ситуации привело то, что в России почти не осталось автомобильных брендов, которые готовые работать со страной-террористом, поэтому ценники на те остатки автомобилей, что есть на рынке просто космические.

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Универсал с коробкой типа вариатор - Lada Vesta SW, сейчас продается за 2 399 000 российских рублей, что в перерасчете составляет 39 000 дол по нынешнему курсу. Если перевести эту сумму в гривны, то получится примерно 1,5 миллиона, за которые человек уже сможет купить новенькую Toyota Camry причем в топовой комплектации.

В РФ купить новую Camry за эти деньги не выйдет, так как в автосалонах за нее хотят почти 4 миллиона рублей, что в перерасчете 62 000 долларов. Таким образом, в РФ за эти деньги можно купить только подержанный автомобиль представительского класса. Самую дешевую "упрощенную" Lada Granta Classic без подушек безопасности, ABS и возможности выезжать за границу предлагают всего за 773 тысячи рублей или 12,5 тысяч долларов.

Напомним, что в РФ появилась новая тенденция, покупать автомобили на гробовые за погибших солдат.